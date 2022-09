Odette vota a 106 anni, l'omaggio della sindaca di Santa Maria a Monte

La signora Odette, residente di Santa Maria a Monte che compirà 106 anni la prossima settimana, ha chiesto di poter votare.

"Insieme al seggio della sezione di San Donato ho voluto fare di persona i complimenti alla signora Odette per aver voluto partecipare al voto per il rinnovo del parlamento - ha dichiarato la sindaca Ilaria Parrella -. Grande appassionata di pittura, ricamo, e lavori manuali in genere, oggi dispiaciuta di non avere più questa manualità, è ancora molto attenta a tutto quello che succede nel mondo e ha voluto esprimere il suo voto. Grande lezione di partecipazione".