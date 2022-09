Si è spenta Anna Di Milia Tongiorgi, presidente dell'associazione "Non più sola"

"Ci ha lasciate Anna Di Milia Tongiorgi, che ho avuto la fortuna di conoscere come presidente dell'Associazione Non più Sola, prima da Consigliera regionale del territorio, e poi da Assessora alle Pari Opportunità".

Inizia così il messaggio di cordoglio dell'assessora regionale Alessandra Nardini per la scomparsa di Anna Di Milia Tongiorgi, presidente dell'associazione Non più sola.

"Una donna instancabile, che ha lottato per garantire alle donne che si trovano ad affrontare il tumore al seno le cure e l'assistenza migliori, una donna che, con l'associazione, si è presa cura del loro corpo ma anche della loro mente, affinché nessuna si arrendesse o perdesse la speranza, affinché nessuna si sentisse, appunto, mai e poi mai sola.

Sono molto affezionata a una nostra foto insieme, scattata a Pontedera, dove eravamo al flash mob per chiedere che fosse istituita la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione per il Tumore al Seno Metastatico. Se oggi tanti risultati sono realtà lo dobbiamo anche ad Anna e alle donne come lei, alle volontarie che in Non più sola, Europa Donna Italia e nelle altre associazioni hanno lottato per i diritti ed il benessere delle donne.

Un grandissimo abbraccio alla famiglia, a tutte e tutti coloro che hanno voluto bene ad Anna, alle volontarie di Non più sola, a partire dalla sua Vice, e oggi presidente, Laila Carmassi. Continueremo a lottare insieme per altre donne, sarà il modo migliore per ricordare Anna e tutto quello che ci ha insegnato".

Anche l'Associazione amici della Biblioteca F. Serantini si è unita al cordoglio.

"È scomparsa Anna Di Milia Tongiorgi amica e compagna di rigorosa militanza e di grande moralità. Oltre ad essere stata per decenni un punto di riferimento del mondo laico e progressista, ha sempre dimostrato una forte attenzione per gli ultimi di questa terra ed ha sostenuto con generosità importanti battaglie civili e democratiche. Anna negli ultimi anni si è dedicata con impegno ai diritti dei malati, è stata presidente dell’associazione Non più Sola di Pontedera e Volterra – al fianco delle donne con patologie oncologiche – e Cavaliere dell’Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana'. Ha condiviso e apprezzato il progetto della nostra biblioteca di cui è stata amica e socia da lungo tempo. La Biblioteca Franco Serantini si associa al dolore dei familiari".