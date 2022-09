In stato di agitazione aggredisce una guardia giurata a Cisanello, poi anche i carabinieri con un palo

I carabinieri di Pisa hanno denunciato un uomo per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a un Pubblico Ufficiale. L'uomo stava omo creando disordini all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello: prima di lasciare la struttura, aveva aggredito una guardia giurata in servizio procurandole alcune lesioni.

L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato individuato dai Carabinieri in una delle strade circostanti l’ospedale e, alla vista dei militari, ha estratto dal suolo un palo della segnaletica stradale minacciando i militari e poi provando a colpirli. Vani i tentativi di riportare l’uomo alla calma e, pertanto, i militari hanno utilizzato la pistola “Taser” in dotazione, riuscendo ad immobilizzarlo e affidandolo alle cure dei medici.