Azione, (quasi) buona la prima empolese

Centro città e alcune periferie. È il bottino portato a casa all'esordio dalla coalizione Azione-Italia Viva, alla prima uscita elettorale.

Il cosiddetto Terzo Polo supera in alcuni casi il Movimento 5 Stelle, che perde così terreno, soprattutto nelle sezioni 10, 12 e 13 (Via Tripoli), 14 (Via Giusti, zona Poste). Sezioni dove il partito al quale ha aderito l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini ha varcato la soglia del 10% raggiungendo punte del 14,82%.

Numeri incoraggianti anche a S. Maria (una media dell'11% nella sezione 6 della scuola di Via Baccio da Montelupo) e 11,27% nella 11 della stessa scuola.

Regalano sorrisi anche Pontorme e Ponzano - rispettivamente sezioni 32 e 38 - con una media del 10%, mentre la media non viene nemmeno raggiunta nella sezione 15 di Ponzano e nella 31 a Ponte a Elsa, dove invedce il Movimento 5 Stelle si attesta al 15,86 e al 18,24%.

“Sono dati che confermano la geografia del voto moderato empolese - commenta Antonio Ponzo Pellegrini, assessore nell’attuale giunta Barnini ed esponente locale di Azione, il partito di Calenda - e che confermano quella che era la mia personale previsione locale e nazionale. È un buon risultato, inoltre, per quanto riguarda una formazione politica al suo esordio”.

Su base locale, Ponzo Pellegrini dice che “è prematuro parlare di prospettive a livello comunale [le prossime amministrative a Empoli si terranno nella primavera del 2024, ndr]”.

Christian Santini