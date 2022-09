Caccia ai Tesori Arancioni, l'evento Touring Club arriva a Certaldo

L’appuntamento con la più grande caccia al tesoro mai vista in Italia sta per tornare e farà tappa anche a Certaldo. È la Caccia ai Tesori Arancioni che si svolgerà domenica 2 ottobre per le vie di 100 comuni premiati dal Touring Club con la Bandiera Arancione, il riconoscimento che viene assegnato ai paesi dell’entroterra sotto i 15mila abitanti eccellenti in termini ambienti, culturali, enogastronomici e di accoglienza.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, su prenotazione: i posti per partecipare sono limitati, quindi è importante registrarsi per tempo.

Come funziona. Domenica 2 ottobre, una volta ricevuti gli indizi al punto di partenza fissato a Palazzo Pretorio, nella piazzetta del vicariato al civico 3 a Certaldo Alto, ai partecipanti non resterà che partire alla ricerca di tappe fra vicoli e piazzette del borgo medievale, seguendo il percorso disegnato dalla Proloco di Certaldo.

Come iscriversi. Le iscrizioni sono aperte: basta cliccare sul sito dedicato https://tesori.bandierearancioni.it, selezionare il borgo scelto e iscrivere nel box "Prenotazione evento" la squadra. Oppure è possibile scrivere alla mail bandiere.arancioni@touringclub.it segnalando il borgo scelto, il numero di partecipanti, fino a un massimo di sei, e il nome della squadra. Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono, che sarà consegnato, ritornando al punto di partenza.

Durante l'iniziativa e soprattutto a fine percorso, i partecipanti potranno condividere le foto della giornata taggando @bandiere.arancioni e @touringclub e usando gli hashtag ufficiali #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni. Per avere ulteriori dettagli sulla tappa certaldese dell'iniziativa, basta inviare una mail all'indirizzo musei@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa