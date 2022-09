Causa incidente e lancia sedia contro la municipale, arrestato

Nei giorni scorsi, intorno alle 20.30 sulla SR 435 all'intersezione con via Provinciale Lucchese, si è verificato un incidente stradale tra due autovetture. Uno dei veicoli coinvolti, una Volkswagen Golf, percorreva la SR 435 in direzione di Montecatini, quando nell'area d'intersezione con via Provinciale Lucchese, dove la strada ha un andamento curvilineo, il conducente ha effettuato una manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza a un veicolo Kia. Le due auto si sono scontrate: entrambi i conducenti e il passeggero della Golf hanno riportato lesioni e per tutti e tre sono state necessarie le cure al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo.

Dagli accertamenti è risultato che il conducente della Golf, un uomo di 46 anni, non aveva conseguito la patente di guida e non aveva con sé alcun documento di riconoscimento. La persona veniva quindi accompagnata al Comando della Polizia Municipale di via Pertini per l’identificazione, ma quando si è resa conto che sarebbe stata espulsa dal territorio italiano, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendo gli operatori presenti e lanciando una sedia. A quel punto l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, per la persona sono scattate le procedure per il rimpatrio nel paese di origine.

Nei confronti dell’uomo sono state elevate sanzioni per guida senza patente - che prevede il pagamento di 5.100 euro -, il fermo del veicolo e la multa di 167 euro per l’omessa precedenza al veicolo Kia.

Il proprietario della Volkswagen Golf è stato multato per l’incauto affidamento del veicolo a una persona non titolare di patente di guida, che prevede il pagamento di 397 euro.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa