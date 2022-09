Centri estivi di qualità a Scandicci: 121 mila euro dal Comune per le famiglie

ono 2772 le bambine e i bambini che hanno frequentato i Centri estivi di qualità del Comune di Scandicci nelle 17 settimane dal 13 giugno al 9 settembre 2022, organizzati in 21 sedi in tutto il territorio comunale da 24 associazioni le cui proposte educative sono state ritenute idonee dall’Amministrazione Comunale a seguito di avviso pubblico.

Per ogni iscritto ai Centri estivi di qualità il Comune di Scandicci ha erogato un contributo di 75 euro come beneficio alle famiglie per le prime due settimane di attività, per un totale di 121 mila euro finanziati; dei contributi erogati dall’Amministrazione Comunale, 35 mila euro sono andati a favore di 76 ragazzi e bambini che hanno partecipato alle attività dei Centri estivi di qualità a seguito di segnalazioni dei servizi sociali del Comune.

“L’educazione delle nuove generazioni è interesse di tutta la nostra comunità e dura tutto l’anno”, dice il Sindaco Sandro Fallani, “per il quarto anno consecutivo a Scandicci abbiamo organizzato le attività dei centri estivi in sedi diffuse in tutto il territorio, con il coinvolgimento dell’associazionismo culturale, sportivo, educativo, delle scuole e delle famiglie, di tutte le realtà che assieme ai nostri figli danno vita a quella che chiamiamo ‘La città dei ragazzi’. Ci ispiriamo alle civiltà che attribuiscono la responsabilità della crescita di ogni bambina e bambino all’intero villaggio di appartenenza, anche il contributo economico riconosciuto alle famiglie per ogni figlio iscritto fa parte del patto sociale per cui l’impegno educativo riguarda l’intera collettività”.

Questi i progetti delle 24 associazioni che hanno organizzato i Centri estivi di qualità a Scandicci nel 2022: lo Scandicci Summer Camp 2022 dello Scandicci Calcio 1908 Polisportiva dilettantistica, Allenamente Summer School della cooperativa Sociale Allenamente presso la scuola XXV Aprile, Centri estivi Multisport al Circolo del tennis presso il Ct Scandicci Asd, i Centri estivi Multisport di Uisp comitato territoriale di Firenze Asd presso la scuola Gabbrielli, In viaggio con la fantasia di Cepiss Scs presso la scuola Calvino, Estate in città 2022 di Dragonfly, Essere in movimento Summer camp di Essere Asd presso la scuola Dino Campana, Un estate da paleontologo di Gamps Odv, Centro estivo Sacro Cuore dell’Istituto religioso Suore Riparatrici del Sacro Cuore, Summer Camp 2022 de La Fiorita tennis club Consalvo Romoli Asd, Lab-Oratorio della Parrocchia di Santa Maria a Scandicci, Don Bosco 2022 della Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Torregalli, le Avventure di Peter Pan della Parrocchia San Luca a Vingone, Estate con gioia Summer camp della Croce Rossa Italiana di Scandicci, Scandicci Rugby Summer Camp dello Scandicci Rugby Asd, Un’estate per crescere insieme de Lo Spazio delle donne, La Pinetina di Sei snc, Un’estate in pista 7 della Polisportiva Robur 1908 Asd, Mattine artistiche 2022 di Rossotiziano Rst Art Academy, Il drago d’estate della Scuola del Fiume Cswi Asd, Scandicci Summer Football di Smile Apssd presso la scuola Pertini, Centri estivi Strabiliarte di Strabiliarte, Bebilandia Park 2022 di Bebilandia Park, Centro estivo Bianco Rosso dell’Usd Casellina Calcio.

“Un grazie al ricchissimo tessuto associativo cittadino e all’intero mondo della scuola, per la condivisione e l’impegno che aumentano di anno in anno nell’organizzazione dei Centri estivi – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – le attività ludiche ed educative crescono continuamente, così come migliorano sempre più le offerte di giochi, sport, arte, musica, teatro. Ricordiamo che per essere ritenute idonee dal Comune nell’ambito della procedura pubblica, le offerte delle associazioni hanno dovuto garantire tra l’altro menù con pasti di qualità verificati dall’Amministrazione Comunale”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa