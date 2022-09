Consiglio Comunale, convocata una seduta straordinaria il 29 settembre

convocato per giovedì 29 settembre 2022 alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario. La seduta si terrà nella sala consiliare di via 2 Giugno n. 48 e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

3. VERBALE SEDUTA C.C. STRAORDINARIO DEL 27 luglio 2022 – Lettura e approvazione. (Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

Proposte di deliberazione

4. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – Approvazione stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato e relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.

5. EDILIZIA – PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE – LEGGE 448/1998 - Trasformazione diritto di superficie in proprietà - Sostituzione delle convenzioni - Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione - Presa d'atto dei contenuti dell'art. 22 bis della l. 108/2021 e dell’art. 10-quinquies della L. 51/2022 ed adeguamento atti.

6. Trasformazione della società ASEV Spa in Società consortile per azioni.

7. Intitolazione della Casa di Comunità di Certaldo alla dr.ssa Rita Levi Montalcini.

Mozioni

8. Maggiore sicurezza al Parco Libera Tutti ed al nuovo campo da basket, presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

9. Inclusione del comune di Certaldo all’interno del progetto “Unico Metropolitano”, presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

10. Installazione di una targa presso la nuova casa della comunità dedicata ai medici e agli infermieri, presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

Interrogazioni

11. MERCANTIA 2022 - Somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

12. MERCANTIA 2022 - Bando per la concessione dello spazio ristoro in Certaldo Alto. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

13. Riconoscimento di “Bandiera Lilla” e “Patrimonio mondiale Unesco”. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

14. Calendarizzazione del nuovo regolamento sui “Dehors”. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

15. Accoglienza dei piccoli ambasciatori di pace. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa