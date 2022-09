Consiglio comunale di Empoli, si parla anche di bilancio e "comunità fotovoltaica"

L’assemblea consiliare di Empoli si riunirà in sessione straordinaria, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41, giovedì 29 settembre 2022, a partire dalle 18.30 con eventuale prosecuzione alle 21. Il consiglio comunale potrà essere seguito anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021. Art. 233 bis D. Lgs. 267/2000 e 11 bis del D.Lgs.118/2011

3. Piano urbanistico attuativo scheda norma 9.1 del regolamento urbanistico. Art.111 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n.65. Adozione

4. Modifiche al patto parasociale fra i soci pubblici di Aquatempra S.S.D. A R.L. - Approvazione

5. Trasformazione della società Asev SpA in società consortile per azioni

6. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a realizzazione della "Comunità fotovoltaica" di Empoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa