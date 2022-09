Quanto si divertivano a corte? Scopriamolo a Castelnuovo

La scoperta della nostra lingua si fa anche attraverso l'immedesimazione negli ambienti che ne hanno creato i presupposti per la nascita.

Così La Corte degli Accorti ripropone delle letture e una giullarata di Dario Fo a cura di Nicoletta Loisi e Chiara Riondino a proposito di "Rimbrocci Cuticagna Guidaresco" per scoprire quanto si divertivano a corte.

All'iniziativa, un cosiddetto girotondo poetico tra giullari e saltimbanchi, è programmata per domenica 2 ottobre alle 19 in Via della Repubblica 6/b a Castelnuovo d'Elsa.

Carlo Conforti curerà la mimica con le sue facce e le sue espressioni e Luca Degl'Innocenti, docente all'Università di Firenze, curerà un intervento.