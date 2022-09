Elezioni, solo 4 capoluoghi toscani sono per il centrosinistra

Sono conclusi gli scrutini per le elezioni politiche 2022. In Toscana lo sfondamento del centrodestra è appurato, ma la situazione è sfumata provincia per provincia.

I capoluoghi di provincia differenti appunto, vediamo i dati riportati dal Senato. Firenze permette lo sfondamento del 41% della coalizione di centrosinistra, il centrodestra supera il 26%. Il Terzo polo, forte della vicinanza di Renzi al territorio, diventa davvero terzo in classifica con il 14% circa. Attorno al 10% il Movimento 5 Stelle. L'altro capoluogo di provincia che registra il primato del centrosinistra è Pisa, con il 40% per i Dem e alleati. Il centrodestra ottiene comunque il 32% circa. Segue il M5S con il 12,5% e il Terzo Polo all'8%. Infine Livorno con il 35% circa per il centrosinistra, il 31% circa al centrodestra, segue M5S al 16,7% (buon risultato, forte del radicamento dopo l'esperienza di governo del capoluogo con Filippo Nogarin) e Terzo Polo. Anche Siena premia il centrosinistra con il 38,3%, il centrodestra si ferma al 35%. Il Terzo Polo è terzo in classifica con l'11,68%, segue il M5S sotto il 9%.

Negli altri capoluoghi di provincia il centrodestra mette la freccia e sorpassa. A Grosseto migliore risultato con i 45,7%, quasi come ad Aarezzo con il 45,5%, a Massa arriva oltre il 42%, a Carrara e Lucca oltre il 41%. Prato vede il 40% dei votanti preferire Meloni, Salvini e Berlusconi, così come Pistoia (37% circa).

Curiosità: a Pisa e Siena il centrosinistra è maggioranza nonostante il governo locale sia trainato da esponenti di Fratelli d'Italia. A Prato accade il contrario, con il centrosinistra di governo battuto nelle Politiche. Solo Firenze e Livorno 'parlano' la stessa lingua per il centrosinistra confermato a livello locale e nazionale. Per il centrodestra, Arezzo, Grosseto, Massa e Lucca si confermano nuove roccaforti del centrodestra.