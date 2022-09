Elezioni, Danti: "Grande soddisfazione per ottimo risultato toscano e straordinario risultato fiorentino"

“Grande soddisfazione per i risultati elettorali del terzo polo. Soddisfazione per il dato complessivo nazionale certo, ma soprattutto per il 9% toscano e per lo straordinario 15% fiorentino. Un risultato che premia l’impegno di un gruppo dirigente molto radicato sul territorio e che rappresenta un’argine alle sbandate populiste e demagogiche in Toscana, che sono costate care al centrosinistra.” Così Nicola Danti, europarlamentare e coordinatore regionale di Italia Viva



"Il progetto politico che prende le mosse da Renew Europe, il gruppo di cui faccio parte nel Parlamento Europeo guidato dall’esperienza francese di Macron, è evidentemente partito con forza anche in Italia ed è pronto ad affermarsi anche ai prossimi appuntamenti elettorali.” Prosegue



“È chiaro - conclude Danti - che in tutti i nostri territori il Terzo Polo è determinante ed è pronto a dare il proprio contributo.”