Empolichescrive, tornano gli incontri: debutto con Stefano Braccini

Torna a grande richiesta l'appuntamento con “Empolichescrive”, sessione autunnale, dedicato a tutti gli scrittori empolesi di nascita o d'adozione e autori che hanno scritto di Empoli o pubblicati da case editrici empolesi. Un format promosso dalla biblioteca comunale Renato Fucini che, nel corso degli anni, ha acceso i riflettori su numerosi scrittori con le loro opere, tutti legati dallo stesso comune denominatore che è la città di Empoli.

Il ciclo di incontri comincerà dalla Casa della memoria sabato 1 ottobre 2022, alle 17, con la presentazione del libro di Stefano Braccini “Il Gelsomino di Goa”, Porto Seguro editore, 2022. Modereranno l’incontro Alessio Mantellassi e Laura Mannucci

IL LIBRO - A pochi giorni dalla visita dell’infante di Spagna alla corte di Giangastone de' Medici, un soldato spagnolo, facente parte di uno dei contingenti militari del principe, viene ritrovato in fin di vita alle porte di un convento sulle colline fiorentine. Porta con sé una spada inusuale, un tascapane pieno di segreti e una parola sussurrata a fior di labbra: diablo. Chi è quel soldato? E perché tutti sembrano così interessati a lui?

La vita del piccolo convento viene irrimediabilmente sconvolta. Per frate Terenzio, da pochi giorni alla guida del convento come sostituto del priore, in viaggio a Roma, inizia un percorso fatto di intrighi, misteri, improbabili coincidenze ed enigmi apparentemente irrisolvibili, in cui le trame politiche dell'epoca si intrecciano a personaggi di ogni sorta.

Riuscirà un semplice frate, con le sue competenze mediche e la sua tenacia, a superare gli ostacoli e a ricostruire la trama di questa insolita vicenda? E se fosse una questione di vita o di morte?

L’AUTORE - Stefano Braccini è nato e vive a Firenze. È medico presso l’ospedale di Empoli, collezionista di libri antichi, conoscitore della storia di Firenze. Nel 2012 esordisce nella narrativa, con La Levatrice, pubblicato nella collana “La Toscana racconta”, SARNUS della casa editrice Polistampa di Firenze. “Il viaggio del marchese”, edito da Ibiskos Ulivieri nel 2016, è il suo secondo romanzo ambientato in Toscana alla fine del settecento, vincitore al Premio Pontremoli nel 2017 come romanzo storico edito. “Il movimento del cuore” è il terzo romanzo con cui ha vinto il XIV premio letterario internazionale di Massa nel 2020, nella categoria inediti.

L'INIZIATIVA - Per partecipare all’incontro è consigliata la prenotazione da effettuare tramite email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero telefonico 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa