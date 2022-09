A Gaiole in Chianti inizia la "settimana santa" dell'Eroica

A Gaiole in Chianti inizia oggi la "settimana santa" che sabato e domenica porterà circa 9000 ciclisti a percorrere le strade bianche del Chianti e della Val d'Orcia indossando maglie di lana, in sella a biciclette d'epoca, vale a dire costruite prima del 1987. Quando le bici avevano i fili dei freno esterni, il cambio sul tubo obliquo e i pedali liberi. Biciclette d'acciaio, saldate da artigiani, quasi sempre italiani, colorate a spruzzo, cavalcate da gente tosta e felice.

L'Eroica è una corsa, anzi cinque corse, ma non è una gara. Si pedala per passione, per avvertire la difficoltà della strada, del sacrificio e della fatica. Emozioni spesso uniche ripagate dal sorriso, da un piatto di ribollita, una fetta di pane e olio, pane e zucchero, pane e vino. E che vino visto che siamo nel Chianti.

Tutto sembra magico durante L'Eroica; infatti arrivando a Gaiole in Chianti si percepisce forte l'atmosfera di uno stile di vita che sembra lontano e che invece è a portata di tutti. Solo a volerlo.

E' questa l’edizione dei grandi numeri si dirà poi. Perché di grandi numeri davvero si tratta; sono iscritti quasi 9000 ciclisti (questo il primo dato di rilevo), per il 38% circa dall’estero (questo il secondo, interessante secondo dato). Ordinando in vario modo l’elenco iscritti emerge che la comunità più numerosa arriva dalla Germania, presente con poco meno di 1200 ciclisti. Per numero di iscritti seguono Svizzera, Regno Unito e Francia. Tra i più lontani si registrano 130 ciclisti dagli Stati Uniti, 34 dall’Australia e 30 dal Canada.

I numeri sono numeri ma all’Eroica da sempre le emozioni superano abbondantemente il valore delle addizioni: “All’epoca, la prima edizione si disputò il 5 ottobre - dichiara Giancarlo Brocci, ideatore dell'Eroica - . Stando in macchina davanti ai pochi cicloturisti al via solo dopo 20 chilometri ebbi il coraggio di guardare indietro: Eravamo lungo la salita di Vagliagli e non sapevo bene cosa avrei visto. Fu una meraviglia. La mia passione, in quelle immagini, già era ripagata. Oggi quella stessa emozione la provo stando in mezzo ai miei eroici, persone speciali”.

Dopo la scelta dello scorso anno è confermato l’appuntamento in due giorni: “Senza dubbio è questa la formula giusta – spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia -. Per noi dell’organizzazione è uno sforzo praticamente doppio ma i ciclisti, le loro famiglie e le comunità interessate vivono con leggerezza il primo week end di ottobre. A parte il lavoro necessario e la responsabilità possiamo dire che L’Eroica è una festa sempre più lunga”.

“L’Eroica è fatta di persone e le persone hanno fatto L’Eroica – sottolinea Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti - ritrovandosi nei valori della comunità di Gaiole, nella passione dei volontari, nella fatica di pedalare e in quella di organizzare tutto al meglio, ripagati solo dallo spirito dell’accoglienza e dai sorrisi che ci portiamo poi dentro tutto l’anno. Se siamo arrivati fino a qui, superando anche le tante difficoltà è grazie a loro, è grazie al popolo dei gaiolesi, che forse neppure si rende pienamente conto di quanto sia importante per tutte le Eroiche che verranno”.

Gli orari delle corse

Sabato 1 ottobre

Km 209: dalle ore 4.30 alle ore 5.00 per biciclette costruite prima del 1930

Km 209: dalle ore 5.00 alle ore 6.00

Km 135: dalle ore 6.00 alle ore 7.00

Domenica 2 ottobre

Km 106: dalle ore 7.00 alle ore 7.30

Km 81: dalle ore 8.00 alle ore 9.30

Km 46: dalle ore 8.00 alle ore 9.30

Per la prima volta L’Eroica in Diretta RAI

Quest’anno L’Eroica sarà ancora più bella grazie alla RAI che domenica 2 ottobre da Gaiole in Chianti diffonderà le immagini in presa diretta a partire dalle ore 9.00 su RAI3 e dalle ore 9.40 su RAISPORT.

Anche Canale 3, riferimento principale della provincia di Siena e di gran parte della Toscana, assicurerà ampia copertura televisiva

Registro delle Bici Eroiche

L’Eroica promuove la creazione del Registro della Biciclette Eroiche per recuperare e far rivivere il sentimento di amore autentico verso il grande ciclismo di un tempo, ricordato oggi come Eroico, fatto di fatica e sudore, di epiche sfide e grandi imprese. Lo scopo è raccogliere notizie, dati e immagini di biciclette “da corsa e non” costruite in epoche diverse ma ancora perfettamente funzionanti, farne conoscere e apprezzare la loro particolarità, la storia e soprattutto il fascino e la bellezza.

Concorso Barba&Baffi

Da dieci anni a Gaiole in Chianti si vive il rito del concorso “Barba e/o Baffi Eroici”. Un momento romantico, dove ogni gentiluomo eroico può esibire la propria eleganza e il proprio stile, senza prendersi troppo sul serio.

Lo stile, l’eleganza e il gusto estetico di barba e baffi in questi dieci anni si sono presto affiancati e amalgamati con l’abbigliamento e le biciclette di decine e decine di testimoni della grande passione comune.

Il regolamento è molto semplice, basta avere la barba o i baffi. O, meglio ancora, barba e baffi.

https://eroica.cc/it/gaiole/consorso-barbe-e-baffi-eroici-2022

Concorso d'Eleganza

Il Concorso d'Eleganza è organizzato in partnership con la rivista Biciclette d'Epoca, punto di riferimento del settore del ciclismo vintage, che si avvale della collaborazione di associazioni, esposizioni ed esperti nel campo del restauro e del collezionismo di biciclette storiche per la composizione della giuria. La finalità è promuovere la cultura della bicicletta attraverso la loro valorizzazione sotto il profilo storico e stilistico ma anche la grande passione per il restauro dimostrata dai proprietari, nel pieno rispetto dello spirito partecipativo di Eroica e della rigorosità di Biciclette d'Epoca.

https://eroica.cc/it/gaiole/concorso-d-eleganza-eroica-gaiole-it

Concorso Vetrina Eroica

Dal 23 settembre al 2 ottobre 2022, a Gaiole in Chianti, Eroica Italia e Confcommercio propongono il Concorso Vetrina Eroica. Al concorso possono partecipare tutti gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici ubicati in Terra Eroica. Il tema del concorso quest’anno è “L’Eroica nel calice diVino“. I partecipanti potranno interpretare liberamente il tema del concorso con oggetti d’arredo, colori, materiali ispirati alla bellezza della bicicletta.

https://eroica.cc/it/gaiole/vetrina-eroica-gaiole

Piatto Eroico

Sono tanti i ristoranti che proporranno il Piatto Eroico da venerdì 30 settembre fino a domenica 2 ottobre a pranzo e cena. Dove? A Gaiole in Chianti e Radda in Chianti. Scopriteli qui: https://eroica.cc/it/gaiole/eroica-a-tavola

Mercatino Eroico di Gaiole in Chianti

Il mercatino eroico di Gaiole in Chianti è un viaggio nel tempo, nella storia dell'industria della bicicletta, dei suoi componenti, delle maglie e degli oggetti che hanno caratterizzato l'epoca alla quale L'Eroica si ispira. L'epoca dei grandi campioni di ciclismo e degli eroi a pedali che hanno firmate imprese e ispirato leggende. Uomini e donne che hanno lasciato immagini indelebili nel cuore di tanti appassionati. Tutto questo, e tanto altro, nelle centinaia di bancarelle disseminate per tutto il paese

La Mini Eroica "Luciano Berruti"

Si tratta di una “Pedalata ecologica” riservata ai bambini in programma domenica 2 ottobre con partenza e arrivo in piazza Ricasoli. Il via sarà dato alle ore 10.00.

I mini-ciclisti saranno accompagnati dalla Fanfara bersaglieri ciclisti, in sella alle biciclette Bianchi della prima Guerra Mondiale

Aspettando L'Eroica a Castelnuovo Berardenga

L'Eroica non è solo Gaiole in Chianti. Giovedì 29 settembre a Castelnuovo Berardenga sono in programma, infatti, tante interessantissime iniziative per tutti.

17.00 – 18.30 Ciclo giochi per piccoli Eroici: “Sicuri in bicicletta: giochi di abilità, gimkane e educazione stradale” manifestazione per non tesserati per la promozione del ciclismo e della sicurezza stradale

18.30 – 20.00 Convegno “Bicicletta, sviluppo sostenibile, benessere e sicurezza”. Presentazione Progetto Terra Eroica: “Cicloturismo, Territorio e Sviluppo Sostenibile. Presentazione Repower: “La sostenibilità tra leva di business e marketing territoriale”. Presentazione progetto Terra e Salute “Alimenti del territorio per una miglior prestazione sportiva “. Presentazione iniziativa sulla sicurezza stradale - Testimonial Marco Scarponi in rappresentanza della Fondazione Michele Scarponi. Nell’occasione il sindaco Fabrizio Nepi consegnerà a Marco Scarponi la Bulletta d’Oro alla memoria del fratello Michele indimenticato campione di ciclismo

Aspettando L'Eroica a Brolio

Ogni giorno fino al 4 ottobre: Visite non guidate al giardino del Castello di Brolio, senza prenotazione, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Degustazioni in enoteca, senza prenotazione dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Venerdì 30 settembre: Ore 10:30 CASTELLO DI BROLIO - Visita guidata al Castello di Brolio e alle Cantine Ricasoli con pranzo all’Osteria. Ore 18:00-23:00 - EROICA CAFFE’ BROLIO – Apericena in musica con IAIA DJ

Sabato 1 ottobre: ore 4:30 - EROICA CAFFE’ BROLIO - apertura con IAIA DJ set. RICASOLI 1141 darà il benvenuto a tutti gli Eroici con l’attesa fiaccolata lungo il viale che sale al Castello di Brolio con uno dei momenti più emozionanti dell’intero percorso.

Domenica 2 ottobre:ore 7:00 - 11:00 - EROICA CAFFE’ BROLIO - apertura con IAIA DJ set. L’EROICA CAFFE’ BROLIO sarà il punto di ritrovo per tutti gli amici Eroici. Musica e balli senza sosta per iniziare al meglio questa giornata di festa!

https://eroica.cc/it/gaiole/aspettando-l-eroica-a-brolio

L’EROICA 2022

Il programma a Gaiole in Chianti

Mercoledì 28 Settembre

Ore 15.00 APERTURA L’ EROICA di Gaiole in Chianti

Ore 15.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche

Ore 15.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale

Ore 15.00 – 19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara

Ore 15.00 – 19.00 CICLOFFICINA EROICA

Ore 15.00 – MERCATINO EROICO - Ex Cantine Ricasoli (chiusura ore 20.00)

Giovedì 29 Settembre

Ore 09.00 – 13.00 Ore 15.00 –19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche

Ore 09.00 – 13.00 Ore 15.00 –19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale

Ore 09.00 – 13.00 Ore 15.00 –19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara

Ore 09.00 – 19.00 Base Eroica - Consegna Targa VETRINA EROICA

Ore 09.00 – 19.00 CICLOFFICINA EROICA

Ore 09.00 – 19.00 REGISTRO BICICLETTE EROICHE

Ore 09.00 – 16.00 MERCATINO EROICO - Ex Cantine Ricasoli

Ore 16.00 – 20.00 MERCATINO EROICO - APERTURA GENERALE

Ore 17.00 – 23.00 CASA EROICA - Festival

Venerdì 30 Settembre

Ore 09.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche

Ore 09.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale

Ore 09.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - CICLO CLUB EROICA

Ore 09.00 – 19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara

Ore 09.00 – 19.00 CICLOFFICINA EROICA

Ore 09.00 – 19.00 REGISTRO BICICLETTE EROICHE

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 23.00 CASA EROICA - Festival

Ore 10.00 – Terrazza Cantine - Presentazione TERRA EROICA

Ore 11.00 – Auditorium Ex Cantine Ricasoli

1. Marco Ballestracci e Gino Cervi raccontano la storia di Black Boy Fly. L'irresistibile ascesa di Major Taylor

2. Benvenuti a L’Eroica XXV con Giancarlo Brocci, Franco Rossi e Michele Pescini

Ore 14.00 – Gallo - Ritrovo e Partenza Pedalata CICLO CLUB EROICA

Ore 16.00 – 17.00 Casa Eroica - Concorso D’ELEGANZA e premiazioni

Ore 17.00 – 18.00 Casa Eroica - Concorso BARBA & BAFFI e premiazioni

Ore 18.00 – Chiesa di Gaiole - BENEDIZIONE BICICLETTE

Ore 21.00 – Casa Eroica - CENA EROICA

Sabato 1 Ottobre

Ore 04.30 – 07.00 Ore 09.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche

Ore 04.30 – 07.00 Ore 09.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale

Ore 04.30 – 07.00 Ore 09.00 – 19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara

Ore 04.30 – 21.00 CICLOFFICINA EROICA

Ore 04.30 – Partenza Corsa Lungo L’EROICA Km 209 riservato biciclette antecedenti anni 1930

Ore 05.00 – 06.00 Partenza Corsa Lungo L’EROICA Km 209

Ore 06.00 – 07.00 Partenza Corsa Medio CRETE SENESI Km 135

Ore 09.00 – 19.00 Ex Cantine Ricasoli - CICLO CLUB EROICA

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 23.00 CASA EROICA - Festival

Ore 11.30 – 21.00 Arrivo Corsa e Premiazioni

Ore 12.00 – 21.00 Casa Eroica - Pasta Party

Ore 16.30 – Auditorium Ex Cantine Ricasoli: L’Eroica celebra Giuseppe Saronni. Chiacchiere e ricordi di Goodwood e degli ultimi anni del ciclismo “eroico” con Giancarlo Brocci, Beppe Conti e Pier Augusto Stagi

Domenica 2 Ottobre

Ore 06.00 – 09.30 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche

Ore 06.00 – 09.30 Cantine Ricasoli - Segreteria Generale

Ore 06.00 – 18.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara

Ore 06.00 – 18.00 CICLOFFICINA EROICA

Ore 07.00 – 07.30 Partenza Corsa Medio Cento Km 106

Ore 08.00 – 09.30 Partenza Corsa Medio Gallo Nero Km 81

Ore 08.00 – 09.30 Partenza Corsa Corto Le Valli del Chianti Km 46

Ore 09.00 – 17.00 Ex Cantine Ricasoli - CICLO CLUB EROICA

Ore 09.00 – 19.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 20.00 CASA EROICA - Festival

Ore 10.00 – Piazza Ricasoli - Partenza MINI EROICA

Ore 10.00 – 18.00 Arrivo Corsa e Premiazioni

Ore 12.00 – 18.00 Casa Eroica - Pasta Party

Ore 19.00 – Casa Eroica - Giancarlo Brocci - Saluto di Chiusura XXV EDIZIONE L’EROICA 2022

