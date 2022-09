Gli archeologi italiani all'edizione 2022 di torismA Firenze

Anche quest’anno l’Associazione Nazionale Archeologi sarà presente a tourismA 2022, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, che si terrà a Firenze dal 30 settembre al 2 ottobre, con un calendario ricco di eventi, workshop e presentazioni. L'ANA sarà presente al Salone con la consueta e ampia partecipazione, sia attraverso uno stand espositivo, con incontri e presentazioni dedicate a soci e non soci, sia tramite un momento di approfondimento scientifico su un tema sempre più centrale nell'archeologia contemporanea, sul quale proprio il momento di ripresa post pandemico ha imposto un’accurata ed approfondita disamina in merito ai nuovi ruoli e competenze dell’archeologo nella pianificazione territoriale, tematica estremamente attuale in questa nuova stagione di cambiamenti e sviluppo, determinata anche dal PNRR per il rilancio dell’economia del Paese.

Obiettivo di questo evento è quello di far parlare alcuni degli attori che operano nell’ambito pianificazione territoriale, così da confrontarsi su esigenze, scopi e soluzioni, e di comunicare al grande pubblico le principali iniziative in atto in Italia. Iniziano con questa edizione di tourismA una serie di workshop che metteranno al centro del dibattito la cooperazione internazionale e il fare rete dei professionisti recependo una proposta avanzata nel corso della I riunione del gruppo di lavoro Innovazione e interdisciplinarietà nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, tenutasi a Roma lo scorso 11 maggio, promossa da Confprofessioni, in partnership con Associazione Nazionale Archeologi e CHIEF ONLUS (Cultural Heritage International Emergency Force) con lo scopo di promuovere la necessità di messa in sicurezza non solo del patrimonio culturale dei Paesi teatro di guerre, ma mettere in sicurezza anche i professionisti del patrimonio culturale, le competenze di cui sono portatrici e le loro stesse famiglie, attraverso quelli che potremmo definire corridoi umanitari e anche professionali.

“La vicenda dell'aggressione russa all'ucraina, oltre alla prioritaria questione umanitaria, ripropone un problema rilevante per la tutela del patrimonio storico artistico nei paesi in stato di guerra: quello della protezione del patrimonio materiale, ma anche quello della sicurezza degli esperti del patrimonio stesso” dichiara Alessandro Garrisi, Presidente Nazionale ANA, che prosegue: “Ripensando alla disumana vicenda di Palmira e del direttore archeologo Khaled al-Asaad risulta evidente come accanto alla drammatica perdita di incredibili testimonianze archeologiche, sia andato perduto il patrimonio di conoscenza, competenza ed esperienza da lui rappresentato. Bene quindi che nella vicenda ucraina, accanto alle iniziative di sostegno alla popolazione in fuga, il nostro governo abbia stanziato fondi e dato disponibilità per difendere sia il patrimonio ucraino che gli esperti lavoratori del settore. Sono felice quindi che anche l'ANA abbia avuto la possibilità di fornire un contributo all'azione di salvataggio grazie a questa iniziativa congiunta con Confprofessioni e CHIEF onlus”.

“L’Associazione che presiedo è attiva è dall’inizio del conflitto in Ucraina nelle attività di supporto ai colleghi e nelle attività di messa in sicurezza del patrimonio culturale” dichiara Barbara Caranza, Presidente di CHIEF Onlus, che prosegue: “promuoviamo anche in corsi di formazione affinché i professionisti di settore sviluppino competenze adeguate per operare in scenari di conflitto, inoltre ci adoperiamo per garantire supporto psicologico e per attuare dei corridoi umanitari e professionali per gli operatori dei beni culturali ucraini in collaborazione con i musei italiani disponibili”

Venerdì 30 settembre 2022, ore 12:30 - 14:00, SALA 4

L’INTERVENTO IN UCRAINA

Salvaguardia del patrimonio culturale in caso di conflitto armato.

Workshop n. 1 a cura dell’Associazione Nazionale Archeologi e di Confprofessioni con CHIEF Onlus (Cultural Heritage International Emergency Force).

Saluti istituzionali

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni,

Alessandro Garrisi, Presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi,

a seguire

Intervento tecnico di Barbara Caranza, Presidente CHIEF Onlus, restauratrice e Ufficiale RS dell’Esercito Italiano per la Cultural Property Protection.

Verranno descritte, nell’occasione, le varie attività dell’Associazione tra cui quelle in essere con il Museo Egizio di Torino, atte ad impiegare, nell'ottica della cooperazione internazionale ed interprofessionale, alcuni archeologi, restauratori e Direttori museali ucraini nelle attività del Museo.

Sabato 01 ottobre 2022, 14:30-18:00 FIRENZE, Palazzo dei Congressi, Sala Onice

L’archeologia nella pianificazione territoriale: nuovi ruoli e competenze

Tavola rotonda a cura della Sezione Toscana dell’Associazione Nazionale Archeologi – ANA

Con il patrocinio di CONFPROFESSIONI

Saluti istituzionali

Alessandro Garrisi, Presidente dell’Associazione Nazionale Archeologi,

Ivo Liserani, Presidente di Confprofessioni Toscana,

Interventi

Cecilia Berengo, Regione Toscana – Settore Paesaggio,

David Baroncelli, ANCI Toscana – Settore Urbanistica e governo del territorio, Sindaco di Barberino Tavarnelle (FI),

Giuseppe Clemente, Presidente ANA Toscana,

Sarà presente un rappresentante dell’Ordine Architetti PPC di Firenze,

a fine tavola rotonda inizieranno i lavori dell’Assemblea regionale ANA Toscana, le votazioni e le elezioni del nuovo direttivo regionale 2022-2025,

a seguire dibattito aperto.

ANA da sempre è sinonimo di partecipazione attiva, sia nell'impegno profuso per la tutela professionale, che nella sinergia partecipativa dei soci. Essa si esplicita, come ogni anno, nella partecipazione attiva al Salone presso lo stand con incontri ed iniziative che aprono l'Associazione verso l'esterno in costante scambio osmotico con la realtà professionale dell'archeologia italiana.

Stand: da venerdì 30 settembre a domenica 02 ottobre saremo presenti per fornire informazioni sull'Associazione, le attività in essere e le convenzioni destinate ai soci.

Evento presso lo Stand ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

Domenica 02 ottobre ore 11:30 presso lo stand dell'Associazione sarà presentato il volume "Apollo. Il caso Cleveland" del dott. Tsao Cevoli, socio Onorario dell’Associazione Nazionale Archeologi.

Ne discuterà con l'Autore Francesca Bulzomì, della sezione Regionale ANA Toscana.

Sarà possibile seguire tutti gli eventi ANA sui canali social dell’Associazione.

Calendario eventi:

Per approfondire:

Alessandro Garrisi è archeologo, Direttore Generale della Fondazione Nino Lamboglia ONLUS, è Direttore Archeologo degli scavi di Capo Don presso Riva Ligure (IM) dal 2009 e libero professionista dal 2006. Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi dal 2019, lavora in molteplici ambiti dell'archeologia e dei beni culturali, dallo scavo alla progettazione.

Barbara Caranza è restauratrice, membro del Direttivo del Centro per lo studio dei materiali per il restauro (Cesmar7), docente a contratto per scuole di alta formazione, Università e per il sistema di Protezione Civile nelle materie che riguardano la Protezione dei Beni Culturali in area di crisi, metodologie della stabilizzazione e piani di gestione del rischio da disastro per il Patrimonio Culturale, è Ufficiale RS dell’Esercito Italiano per la Cultural Property Protection. Numerosi i suoi interventi di pianificazione e gestione delle emergenze in riferimento al patrimonio culturale in teatri nazionali ed internazionali. Presidente e fondatore di CHIEF Onlus, prima associazione italiana inserita dallo Scudo Blu Internazionale nella lista delle attuali sei organizzazioni al mondo che operano nella protezione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza.

Gaetano Stella è dottore commercialista, Presidente del Presidente Nazionale di Confprofessioni, Presidente del Ceplis (Consiglio Europeo delle professioni liberali), Vicepresidente UMPL (Unione Mondiale delle Professioni Liberali).

