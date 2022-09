La Misericordia di Empoli cerca personale

La Misericordia di Empoli ha avviato una ricerca di personale da inserire nel proprio organico per la copertura di tre posti nelle seguenti posizioni: un Coordinatore delle Attività Sociali della Misericordia, per la gestione delle attività dell’area sociale della Confraternita, ovvero il Centro di Ascolto, l’Emporio Solidale, l’Asilo Notturno, l’Emergenza Abitativa e i servizi connessi alla “Casa del Noi”, il progetto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia realizzato grazie al supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e volto alla creazione di spazi di ascolto, accoglienza e accompagnamento per chiunque si trovi in condizione di necessità; un Responsabile della Segreteria dei Volontari della Misericordia, che si occuperà della gestione delle risorse umane iscritte quali Volontari della Misericordia, della loro accoglienza, del colloquio di ammissione, degli aspetti amministrativi e statutari delle iscrizioni, del monitoraggio dell’inserimento nei servizi operativi, oltre all’organizzazione delle attività di animazione e di team building da dedicare al corpo sociale; un Soccorritore Autista con funzione di gestione dei Servizi Trasporto Infermi (per cui occorre essere in possesso di patente di guida, abilitazione al soccorso sanitario avanzato ai sensi della L.R. 83/2019), che oltre ad occuparsi delle attività di trasporto infermi ed emergenza sanitaria dovrà possedere capacità di organizzazione e gestione dei servizi presso la Centrale Operativa della Misericordia.

L’avviso di ricerca personale è consultabile nel sito internet della Misericordia di Empoli www.misericordia.empoli.fi.it. Tramite il QR Code posto nell’avviso gli interessati possono accedere alla piattaforma in cui inserire i propri dati. La prima valutazione delle candidature presentate avverrà mediante valutazione della lettera di presentazione e dei titoli descritti nel Curriculum Vitae. Successivamente saranno convocati i colloqui conoscitivi per i candidati che avranno superato la prima valutazione. Chi avesse necessità di ricevere informazioni in merito alla ricerca di personale deve scrivere alla mail candidature@misericordia.empoli.fi.it.