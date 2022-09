Leo & Me, una mostra per la pace a Vinci con le illustrazioni di Alessio Vignozzi

Dal Fiume per la Pace a una mostra dedicata. Sabato 24 settembre, è stata inaugurata nello spazio espositivo di via Montalbano a Vinci la mostra “Leo & Me” di Alessio Vignozzi. L'esposizione sarà visitabile fino al 2 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Su questi temi ed esprimendo soddisfazione per il poliedrico utilizzo dello spazio espositivo comunale, sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Torchia, Sara Iallorenzi, vice sindaco e assessore alla Cultura, gli organizzartori ed i rappresentanti delle associazioni che sostengono l’iniziativa. La serata si è conclusa con il consueto brindisi augurale ed un simpatico dialogo sulla comicità e la satira tra l’autore ed il comico Massimiliano Galligani.

Alessio Vignozzi, nome d'arte Il Vigno, negli anni ha espresso la sua creatività in vari modi, con tecniche e materiali diversi. E' stato uno dei protagonisti del restauro del Fiume della Pace, nella Pinetina della Doccia alle porte di Vinci. Per questa opera ha realizzato decine di formelle di ceramica simboleggianti la pace, in collaborazione con i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Comprensivo di Vinci. Gli studenti hanno contribuito lo scorso mercoledì 21 settembre, per la Giornata internazionale della Pace Onu, a pulire l'area come attività inserita nel progetto pluriennale di Educazione alla Pace che si sta tenendo presso l’Istituto Comprensivo Statale di Vinci e promosso da Comitato Promotore Fiume della Pace e Club per l’Unesco di Vinci. Alcune classi hanno successivamente fatto visita alla mostra in allestimento per un incontro esclusivo con l’artista.

Una sezione della mostra è dedicata al racconto fotografico delle iniziative svolte a partire dal 2019 e all’impegno per il futuro a curare e proteggere il monumento del Fiume della Pace di Vinci e ad avviare un nuovo percorso formativo con argomento il disarmo nucleare ed interiore.

Nella mostra Leo & Me, sono stati esposti anche i Vitruvigni, simpatiche caricature di personaggi più o meno noti nella posa dell'Uomo Vitruviano. Tra questi nelle scorse settimane anche Jovanotti ha fatto bella mostra della sua caricatura prima della tappa toscana del suo Jova Beach Party. Le origini della formazione artistica del Vigno sono ben rappresentate da alcune ceramiche artistiche tradizionali dedicate a volti leonardeschi.

La mostra, oltre ad avere un carattere culturale che unisce le nuove generazioni nel segno dell'arte, si inserisce nelle iniziative periodiche di educazione alla pace per i cittadini. Un appello quanto mai attuale, dato che l'Assemblea Generale delle Nazioni unite anche in questi giorni invita a rispettare la cessazione delle ostilità e a sensibilizzare sul tema della pace.

Gli organizzatori, nell’intento di coinvolgere sui temi e sul messaggio della mostra, hanno deciso di dedicare un appuntamento rivolto ad un pubblico giovanile, programmando un AperiDaVinci con incontro con l’autore, insieme ai giovani del Mangiaggiro e l’ Associazione Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano per Venerdì 30 Settembre 2022 a partire dalle ore 18.30 (prenotazioni Eventbrite, mangiaggiro@gmail.com, info@stradadileonardo.org ).

L’evento gode del patrocinio del Comune di Vinci, al quale va il ringraziamento degli organizzatori per la concessione dello spazio espositivo, e della collaborazione del Club per l’UNESCO di Vinci, della Pro Loco di Vinci, del Fotoclub Vinci, dell’Associazione della Strada dell'olio e del vino del Montalbano-Le Colline di Leonardo. Un ringraziamento è rivolto anche all’azienda Genio Assicurazioni per il supporto concesso.