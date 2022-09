L'Era dei Libri è un successo: oltre mille persone

L'Era dei Libri ha colto nel segno con oltre mille persone che, nel fine settimana, hanno visitato il Festival della Letteratura Indipendente che si è svolto al Palp Palazzo Pretorio in piazza Curtatone.

Una location, nel pieno centro cittadino, che ha accolto incontri con editori e autori, laboratori, spazi per bambini, per un evento organizzato da Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della biblioteca Giovanni Gronchi.