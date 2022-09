Oltre 350 passaporti in giacenza a Prato

La questura di Prato ha reso noto che a oggi risultano in giacenza all'Ufficio passaporti della questura di Prato circa 350 passaporti dei quali si è completato l'iter del trattamento amministrativo, ma che non sono ancora stati ritirati.

Il notevole incremento delle richieste di rilascio del passaporto per vari fattori legati al Covid e pure alla ripresa delle abitudini della collettività con il conseguente aumento dei flussi turistici verso l'estero, ha costretto l'Ufficio passaporti a gestire una situazione di emergenza che ha visto la presentazione, in media, di circa 800 istanze mensili. Tra queste un numero importante è stato rilasciato in regime di urgenza.