Pd primo a metà in Toscana, la destra avanza: i commenti

Il Centrodestra raggiunge quasi il 44% dei voti a livello nazionale alla Camera (43,93%) e poco meno del 40 al Senato (38,56%) e si appresta a governare il Paese per quella che sarà la diciannovesima Legislatura dell'era repubblicana.

Anche a livello di partito, il dato nazionale consegna la formazione della Meloni al primo posto, staccando di almeno 7 punti percentuali il Partito Democratico (26,08 contro 19,10 alla Camera; 26,10 contro 18,98 al Senato).

Fratelli d'Italia conquista 83 seggi alla Camera e 34 in Senato, surclassando il Pd, che farà opposizione rispettivamente con 10 e 5 componenti eletti.

Il dato regionale consegna invece un Pd ancora in corsa, sebbene in affanno rispetto a Fratelli d'Italia.

Al Senato infatti, i Democratici pareggiano il conto delle percentuali di preferenze ricevute: 25,85 contro 25,93 del partito di Meloni.

Mentre alla Camera, il Pd tiene e addirittura risulta il primo partito eletto in Toscana, con il 26,39%, un dato di nemmeno 1 punto percentuale sopra quello di FdI (25,95), ma che di fatto conferma due cose: il primato regionale e l'affanno che il partito di Letta ha accusato in questa tornata elettorale.

Il totale dei toscani eletti al Senato è di 3 (Patrizio Giacomo La Pietra e Simona Petrucci per il Centrodestra; Ilaria Cucchi per il Centrosinistra).

I deputati toscani saranno invece 9: Erica Mazzetti, Elisa Montemagni, Tiziana Nisini, Fabrizio Rossi, Chiara Tenerini, Edoardo Ziello e Riccardo Zucconi per il Centrodestra; Emiliano Fossi e Federico Gianassi per la coalizione di Centrosinistra. (Qui la notizia degli eletti in Toscana).

Pd primo partito anche a Piombino, fra gli altri, dove vivo è stato il dibattito fra il partito locale e quello nazionale sulla questione rigassificatore. Questo il riepilogo delle percentuali per coalizioni e liste in Toscana.

Camera:

Cdx - FdI, Lega, FI, Noi Moderati 38,58%

Csx - Pd, Verdi-Sinistra, Più Europa, Impegno Civico 34,64%

M5S 11,14%

Terzo Polo 9,40%

Senato:

Cdx - FdI, Lega, FI, Noi Moderati 44,11%

Csx - Pd, Verdi-Sinistra, Più Europa, Impegno Civico 26%

M5S 15,50%

Terzo Polo 7,72%

Dopo le coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra, segue il Movimento 5 Stelle. Quarto il Terzo Polo, che si piazza bene in Toscana dove vola sopra la media nazionale. L'unione tra Azione di Calenza e Italia Viva di Renzi raggiunge la doppia cifra a Firenze, città di origine del leader di IV. Nel Fiorentino il Terzo Polo si attesta, al Senato, al 12,33% e a Firenze città spunta un 14,76% con Stefania Saccardi (Iv). Per la Camera, a Firenze Lucia Annibali ottiene 13,76% e nel collegio di Scandicci Gabriele Toccafondi arriva al 10,71%.

I risultati nell'Empolese Valdelsa (Qui) nel Cuoio (Qui) nei capoluoghi di provincia (Qui).

Elezioni 2022, i commenti dalla Toscana

Giani, per alleanze sarebbero serviti sforzi in più

Riguardo al Pd, "occorrerà molto riflettere sugli errori compiuti e su un approccio diverso che deve essere costruito all'insegna di un rinnovamento, di una rigenerazione della politica, dei contenuti, soprattutto del sistema di alleanze per il domani". A dirlo è il presidente della Regione Eugenio Giani, che commentando i risultati elettorali parla anche delle mancate alleanze per le quali sarebbero serviti sforzi in più. Secondo il presidente va riconosciuto che "la vittoria del centrodestra è stata netta a livello nazionale" e che Giorgia Meloni abbia acquistato un profilo "che lascia in ombra la Lega e Forza Italia". Anche in vista delle elezioni comunali dell'anno prossimo, il Pd dovrà cercare di collegare, "dai 5 Stelle alle forze di centro di Calenda e Renzi".

Cucchi: "Stefano sarà con me"

Appena eletta senatrice, Ilaria Cucchi scrive su facebook: "Era il 3 novembre 2009. Mi trovavo in Senato per ascoltare il Ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perchè fosse morto Stefano Cucchi, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili. Ora tornerò lì da Senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me. So che è fiero di me e che mi sta dicendo che dovrò mantenere le promesse fatte a coloro che hanno avuto fiducia in me. Dovrò continuare ad essere la voce degli ultimi. Siamo Umanità in marcia".

Potenti: "Onore delle armi a Marcucci"

Il neo eletto senatore Manfredi Potenti (Lega) commenta così su facebook: "È stata una competizione difficile, ma leale. Anche io porgo al mio principale competitor del centrosinistra, Andrea Marcucci, il mio onore delle armi perché la sua gara è stata corsa in uno dei momenti più difficili della storia politica del Paese e della sinistra in particolare. Per questo, il fairplay deve rimanere metro di misura e di azione di ogni uomo politico. Un grazie al mio staff, agli elettori tutti e, in particolare, ai tanti militanti leghisti ed amici comuni che mi hanno affiancato".

Rossi: "Per il Pd è una catastrofe"

Anche Enrico Rossi, ex presidente della Regione Toscana e candidato nel Csx per la camera, commenta sui social: "Le elezioni sono andate davvero male. Stravince la destra di Meloni e insieme a lei tutto il centrodestra. Molti non sono andati a votare: il 36%. Per il Pd è una catastrofe. Invece, risale il M5stelle. Quello che verrà deve essere il tempo dell’opposizione e della ricostruzione di una sinistra vera, democratica e sociale. A questa prospettiva continuerò a dare il mio contributo. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto con me la campagna elettorale nel collegio di Siena Grosseto. Abbiamo perso ma abbiamo anche costruito molti rapporti che dobbiamo coltivare per tornare a vincere. Su questa pagina continuerò ogni giorno ad esprimere le mie opinioni e a confrontarmi con tutti voi".

Montemagni (Lega): "Bisognerà lavorare tanto"

"Il popolo ha scelto il centrodestra, il Governo dovrà essere solido e penso che possa fare il meglio e il prima possibile" commenta Elisa Montemagni, eletta con il centrodestra nel collegio uninominale di Massa per la Camera, ma la Lega nel suo collegio si è attestata al 7,45% anche dietro FI e a livello regionale alla Camera ha avuto il 6,6%. Su questi risultati Montemagni aggiunge che "bisognerà lavorare tanto".

Gandola e Caruso (FI): "A Campi prevale il Centrodestra, Fossi sconfitto in città"

"A Campi Bisenzio ha prevalso il buon governo del centrodestra ed è stato sconfitto Emiliano Fossi che ha deciso insieme al PD di abbandonare anzitempo il Comune, in un momento di grave crisi per il Paese. Il 38% raccolto dal centrodestra, contro l’appena 35% del centrosinistra dimostra come il vento in città sia finalmente cambiato. Adesso, in vista delle elezioni amministrative, serve massima unità e proposte concrete e realizzabili. C’è un popolo, il nostro popolo, che ci chiede di governare il Comune di Campi e rendere spaziosa e sicura la strada della libertà". Così si esprime a caldo Paolo Gandola, consigliere metropolitano ed ex capogruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio.

"Il nostro partito – aggiunge Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro – ha registrato a Campi uno dei migliori risultati ben al di sopra della media registrata da Forza Italia nel collegio U08. Un dato questo che ci inorgoglisce dimostrando come l’impegno costante sul territorio e l’amore per la nostra terra abbia saputo portare in dote al partito percentuali più alte. Insomma, Forza Italia si conferma il lievito dell’alleanza di centrodestra, dove riveste un ruolo assolutamente centrale".

Scaramelli, Azione-Italia Viva: "Siamo solo all'inizio"

"Semplicemente Grazie. Grazie a tutti coloro - scrive su Facebook Stefano Scaramelli, candidato al collegio uninominale per il Terzo Polo (Italia Viva Azione) di Grosseto e Siena - che hanno espresso il loro voto a favore della mia persona e del Terzo Polo. Siamo solo all'inizio del viaggio che ci vedrà protagonisti in Italia e in Europa. In Italia vince il centrodestra, non stravince. Il dato del collegio dove mi sono candidato supera il 9%, in linea con il dato della Toscana dove dimostriamo di essere determinanti per svolgere azioni di governo veramente riformiste. Straordinario il dato di Siena: 3675 voti espressi, 12.60%. Un risultato che dimostra partecipazione e bisogno di serietà e competenza. Grazie a tutti i volontari che si sono prodigati in questi 50 giorni, a chi ha creduto nel progetto, a chi non ci ha creduto, a chi ancora ci guarda con prudenza, rispetto e ammirazione. Complimenti a Giorgia Meloni. Molto probabilmente sarà lei il prossimo Capo del Governo. Prima donna a ricoprire questo ruolo così delicato quanto importante. Arriva dopo lo straordinario lavoro fatto da Mario Draghi che noi avremmo voluto potesse proseguire. Con queste elezioni abbiamo gettato le basi per la costruzione di una casa per i riformisti liberaldemocratici. Una casa destinata a crescere. Ne sono sicuro. Chi ci vorrà abitare troverà le porte sempre aperte. Ringrazio simbolicamente uno a uno i 22.109 elettori di Grosseto e Siena che hanno espresso il loro consenso per la mia persona. Siamo solo all'inizio".

Passarelli Lio (Azione-IV): "Alle amministrative di Pisa saremo decisivi"

Nel day after nel Terzo Polo pisano c’è grande soddisfazione per il risultato elettorale. "Sia nel collegio che in città, a Pisa, i numeri ci dicono che abbiamo fatto un buon lavoro. Si tratta di un risultato importante per una forza politica nata da un mese e che con questa tornata elettorale si proponeva di fare il primo passo nei territori". Il candidato Michele Passarelli Lio procede all’analisi dettagliata dei risultati. "Nei comuni in cui abbiamo trovato persone che si sono messe a disposizione per lavorare con noi su temi concreti, l’elettorato ha risposto bene, premiandoci. Questo non è avvenuto in tutta la provincia e si vede, ma significa anche che nell’intero collegio ci sono buoni margini di crescita. Adesso cominceremo a lavorare per allargare la partecipazione e il coinvolgimento di coloro che vogliono collaborare con noi alla costruzione di questo grande progetto in tutta la provincia".

SOTTO LA LENTE IL RISULTATO DI PISA CITTA'. "Ancora più soddisfazione, anche a livello personale sicuramente. A maggio si vota a Pisa e una forza come la nostra, già con questo 8,12%, sarà decisiva nella prossima corsa alle amministrative, soprattutto guardando ai risultati degli altri. Il Terzo Polo ha più voti della Lega e di Forza Italia. Il sindaco Conti è espressione di un partito che ha il 5,7% e questo credo farà aprire una riflessione nel centro destra". Riflessione inevitabile anche nel centrosinistra. "È evidente - nota Passarelli - che le posizioni poco chiare prese dal PD negli ultimi mesi, le contraddizioni tra il livello locale e quello nazionale, hanno fatto allontanare elettori. Da parte nostra cominciamo subito, da oggi, a lavorare alla costruzione di un progetto politico in città, scrivendo programmi e progetti concreti per Pisa. Lo abbiamo fatto a livello nazionale e lo faremo a maggior ragione qui: un progetto che si chiama RENEW PISA. Vedremo cosa faranno gli altri partiti e a quali conclusioni arriveranno una volta analizzati i loro dati. Noi non abbiamo bisogno di analizzare granché, c’è un risultato che ci dice di lavorare, e inizieremo subito, maggio è dietro l’angolo".