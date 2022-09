“Progetti del Cuore” dona un mezzo a ‘La Racchetta’ Odv

Si è tenuta venerdì 23 settembre in via delle Rose, a San Casciano Val di Pesa, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto messo a disposizione all’Associazione ‘La Racchetta’ Odv che da 50 anni opera concretamente per difendere e proteggere la natura.

Progetti del Cuore taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento.

Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività.

L’Associazione ‘La Racchetta’ Odv avrà dunque a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire un supporto collaterale alle attività di Protezione Civile, operando in maniera tempestiva sugli antincendi boschivi.

Per festeggiare l’arrivo del veicolo erano presenti il vicepresidente de ‘La Racchetta’ Simone Innocenti, oltre agli straordinari volontari, le numerose famiglie beneficiarie del servizio e i titolari delle attività sostenitrici.

“Questo mezzo sarà utilizzato per i servizi di Protezione Civile - spiega Innocenti -. Sarà impegnato ‘sul campo’ per operazioni antincendio, per spostare personale principalmente. Negli anni della pandemia, nel 2020 e nel 2021 abbiamo lavorato tantissimo per la arginare il covid, prodigandoci nel trasporto di materiale medico, farmaci, dispositivi di protezione ad uso personale. Il nostro impegno però è focalizzato sui servizi di Protezione Civile e sulle operazioni antincendio boschivo. Operiamo su un perimetro che va da San Casciano a Tavarnelle, da Ferrone a Panzano. In tutto disponiamo di 1.800 volontari in 32 sezioni. Il nostro è un servizio di tipo emergenziale, in un anno come questo abbiamo avuto moltissimi incendi e siamo stati parecchio coinvolti”.

Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo.

Fonte: Ufficio Stampa