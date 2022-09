Ruba cellulare in un locale, arrestato 44enne

Un 44enne è stato arrestato dopo una tentata rapina in una paninoteca a Viareggio. L'uomo, di origini marocchine, è stato sorpreso in via Maroncelli in un locale mentre stava insultando e minacciando il titolare e due impiegati.

La polizia è intervenuta e ha raccolto le testimonianze: il 44enne era entrato nella paninoteca, aveva chiesto un panino, aveva preso un cellulare vicino alla cassa e aveva provato a fuggire.

Il titolare e due dipendenti lo hanno bloccato ma lui li ha spintonati, salvo poi esser fermato dalla polizia. Per questo è finito in manette e adesso è in carcere a Lucca.