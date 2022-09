Si riuniscono i volontari de La Calamita odv: le novità del 2022-23

Nel dopocena di sabato 24 settembre in piazza Salvo d’Acquisto si sono incontrati i volontari de La Calamia odv per riprendere contatti, raccontarsi dell’estate appena trascorsa, prestare la propria disponibilità nella realizzazione dei progetti e proporre nuove occasioni di incontro, riscoprendo, infine, gli ideali che hanno contribuito alla nascita dell’organizzazione di cui quest’anno ricorre il decennale.

Durante la serata poi sono state rivelate alcune novità per il nuovo anno 2022/2023, a partire dall’accorato saluto a Luisa Ceccatelli, che più che educatrice sin qui è stata a tutti gli effetti responsabile delle attività del Centro e che, pur rimanendo volontaria, ha lasciato la guida dei “pomeriggi insieme” per intraprendere un altro percorso lavorativo.

L’organizzazione, tuttavia, nel ringraziare Luisa per il proprio impegno nelle attività e la dedizione nella cura dei bambini, si dice certa che il rapporto di affetto e stima reciproca proseguirà anche in futuro, e che quanto costruito dalla Ceccatelli verrà rimodulato e portato avanti da altre figure altrettanto qualificate e professionali.

Alla fine della serata, è stato fissato il prossimo appuntamento per domenica 2 ottobre alle 12.30 con il “Pranzo Anniversario e festa dei nonni”, in cui verrà celebrato il compleanno dell’apertura del Centro e verrà premiata la coppia nonno-nipote con maggior differenza di età! Per info e prenotazioni chiamare Saro 3408520075 o Eligio 3478684481.