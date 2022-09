Ubriaco stava creando disordini in piazza delle Vettovaglie a Pisa. La polizia è intervenuta intorno alle ore 1.30 dopo alcune segnalazioni. L'uomo, alla vista della polizia ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato ed identificato. Si tratta di un cittadino pakistano 38enne, regolarmente residente a Pisa. Accompagnato in ufficio veniva sanzionato ai sensi dell'art. 688 codice penale per il suo stato di ubriachezza molesta