Ultima settimana di eventi per il Festival delle Associazioni Culturali

Un convegno su studi d’artista, libri e cultura nel quartiere di San Lorenzo; una giornata di approfondimento sulla Firenze cosmopolita tra Otto e Novecento e visite guidate alla scoperta di gioielli d’arte, architettura e urbanistica al di fuori dalle rotte consuete: borgo Pinti, l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Forte Belvedere e Porta San Giorgio. Sono questi gli eventi dell’ultima settimana di Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine: più di un mese di iniziative e oltre 40 realtà coinvolte tra itinerari guidati, concerti, cinema, teatro, conversazioni e approfondimenti su arte, letteratura e storia in 34 luoghi inconsueti e affascinanti della città, a cura di Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS (info su [http://www.associazioniculturalifirenze.org)]www.associazioniculturalifirenze.org).

Gli appuntamenti del festival, realizzati grazie al contributo di Estate Fiorentina, Comune di Firenze, Città Metropolitana, Fondazione CR Firenze, sponsor tecnico Unicoop, proseguiranno sino alla fine del mese di settembre, con una serie di proposte dopofestival dal 1 al 19 di ottobre. In programma un calendario fitto, tutto a ingresso gratuito, che offrirà ai partecipanti la possibilità di scoprire spazi di immenso valore storico e artistico, di cui molti accessibili in via straordinaria per l’occasione.

In calendario per la settimana , mercoledì 27 alle 16.00 presso l’Auditorium Fondazione CR Firenze (via Folco Portinari 5) una giornata di studi sullo storico quartiere di San Lorenzo, su iniziativa di Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli e Fondazione Angeli del Bello. Dal nuovo volto dell’area dopo il 1866, spiegato da Giovanni Cipriani, allo studio Fantacchiotti Gabbrielli di via Panicale, su cui interverrà l’erede Valentino Moradei Gabbrielli. Si prosegue con il ruolo di via Panicale nella cultura cittadina nel primo Novecento, scandagliato da Claudio Di Benedetto. Infine Alessandra Zecchi illustrerà il progetto di rigenerazione urbana “Custodi del Bello per San Lorenzo”. Conclusione con un intervento musicale a cura di Associazione Insieme per San Lorenzo, con il coordinamento di Francesca Fiorelli Malesci (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Mercoledì 28 alle 10.00 l’Associazione Culturale Akropolis proporrà una passeggiata dal titolo “Borgo Pinti, una via da scoprire lunga un chilometro tra palazzi, giardini e antichi conventi” (prenotazione obbligatoria su akropolis.cultura@libero.it, oppure 055-461428 il lunedì dalle 10 alle 12:30 e il mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30).

Giovedì 29 si torna a parlare della storia cittadina con la seconda parte del convegno in due giornate “L’idea di Firenze. Relazioni fra la cultura fiorentina e quella europea nel XIX e XX secolo”, apertosi il 22 settembre, a cura di Francesca Fiorelli Malesci. Luogo principe di cultura europea, Firenze ha attratto artisti, poeti, scrittori. Uomini e donne di ogni parte del mondo che, nei decenni a cavallo fra Otto e Novecento, l’hanno eletta a loro residenza. Alle 15.45 presso Villa Il Palmerino (via del Palmerino 6) Silvestra Bietoletti, interverrà sull’internazionalità delle famiglie fiorentine e le residenze sui colli “di qua d’Arno”; Francesca Baldry sull’”Idea di Firenze” attraverso le Memorie di Harold Acton, Elisa Bizzotto su Vernon Lee, tra arte, attivismo e tradizione. Si continua con una conversazione con l’autrice Alessandra Jatta, che dialogherà con Claudio Di Benedetto sul suo romanzo “Foglie sparse” (Voland); il racconto delle donne venute da lontano che hanno trovato riposo nel Cimitero agli Allori di Grazia Gobbi Sica e Lucia Tonini, e un excursus su americani a Firenze firmato da Carlo Sisi. Associazioni coinvolte: Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli, Associazione Dimore Storiche Italiane-Sezione Toscana, Amici degli Allori, Amici di Palazzo Pitti (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Venerdì 30 settembre alle 16.00 in occasione delle Giornate Nazionali dei Castelli Domenico Taddei per l’Istituto Italiano dei Castelli-Sezione Toscana condurrà il pubblico alla scoperta di Forte Belvedere e Porta San Giorgio (prenotazione obbligatoria a toscana@istitutoitalianocastelli.it; nicolettamaioli@alice.it).

A seguire spazio agli eventi dopofestival, che apriranno il mese di ottobre sabato 1 alle 15.30 e alle 17.30 con la visita guidata alla dimora storica e all’archivio dell’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, a cura dell’Arciconfraternita (prenotazione obbligatoria: irossi@misericordia.firenze.it e baffolter@misericordia.firenze.it)

Il Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS è stato fondato nel 1996 su progetto degli Avvocati Torricelli e Speranza, con le finalità di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali anche presso gli stranieri, contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sempre più sensibile alle problematiche del patrimonio artistico, favorire l’interscambio e la conoscenza fra culture diverse. Obiettivo prioritario è la sinergia fra le Associazioni che operano in ambito culturale a Firenze. Le organizzazioni che il Centro riunisce sono esempio di una galassia che vede entità storiche e altre più recenti, espressioni tutte dell’attivismo culturale caratteristico della nostra città. Le circa 40 Associazioni aderenti operano in ambiti tematici diversi, dai beni culturali alla musica, dalla storia alla letteratura, e forniscono così un ampio panorama della vita intellettuale, artistica e musicale di Firenze e svolgono una funzione insostituibile quali serbatoi di memorie e di tradizioni da consegnare alle giovani generazioni. Molte le iniziative, dalle pubblicazioni alle conferenze, ai concerti pensati anche per gli stranieri, dai corsi per i soci al calendario on-line. Dal 2015, con l’intento di offrire una vetrina e di favorire la reciproca conoscenza e la collaborazione fra le associate, viene organizzata annualmente la Settimana delle Associazioni Culturali, che dal 2021 si è rinnovata in forma di Festival.

Fonte: Ufficio Stampa