Urta due bus con l'auto, causa un incidente e aggredisce i poliziotti: arrestato 30enne a Prato

Domenica sera un 30enne nigeriano, senza permesso di soggiorno, mentre guidava un'auto prestatagli da un amico ha urtato in sequenza due autobus in piazza della Stazione e al ponte della Vittoria; l’uomo è sceso dal mezzo, ha lanciato gli scarponi contro il vetro anteriore di un pullman e ha ripreso a guidare scalzo, percorrendo la tangenziale verso Montemurlo.

Su quella strada il 30enne ha casato pure un incidente con un'altra vettura nei pressi di una stazione di servizio. All’altezza di Oste, infine, ha perso nuovamente il controllo della macchina, che è andata a sbattere contro un muro.

Il 30enne, a quel punto, ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma le volanti della polizia lo avevano già individuato, con gli agenti che rapidamente lo hanno raggiunto e bloccato. Il nigeriano si è ribellato e ha tentato di aggredirli, inutilmente. Per lui è scattato l’arresto per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.