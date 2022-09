Fattoria degli animali, contadini e mani in pasta: torna l'antica Fiera dell'Antella

La mostra degli animali, le "mani in pasta" per modellare il pane fatto in casa, le lezioni sulle api e il laboratorio per fare il formaggio, il mercato contadino con i prodotti dell’orto, la gara canina e tante iniziative che aprono le porte all’autunno. Dal 30 settembre al 3 ottobre torna a vivere l’antica Fiera dell’Antella, la manifestazione promossa dal Comune dedicata alla tradizione agricola e contadina del territorio ripolese, in programma nel cuore della frazione tra i giardini della Resistenza, piazza Ubaldino Peruzzi e il Teatro dell’Antella.

Dopo due anni in versione ridotta causa Covid, la Fiera ripropone un calendario ricco di appuntamenti. Dopo un pre-festa venerdì sera, il 30 settembre, con l’apericena organizzato dal Ccn Antella e la presentazione del progetto di riqualificazione dell’Isone da parte dell’amministrazione, la sfilata degli animali torna ad aprire la Fiera vera e propria il sabato pomeriggio, il 1 ottobre. Da quel momento, fino alla domenica sera, l’Antella si trasformerà in una grande e colorata fattoria a cielo aperto, con l’esposizione del bestiame e degli animali dell’aia, prove manuali nei mestieri contadini e la possibilità di acquistare frutti della terra di filiera corta.

Lunedì, il 3 ottobre, il tradizionale fierone, quest’anno dislocato con le sue 120 bancarelle per tutto il paese, chiuderà le iniziative. Nel mezzo, tante occasioni di socialità e divertimento per tutti. Dalla presentazione del libro fotografico sulle bellezze ripolesi e la premiazione dei “Giovani Talenti” alla Carrozza 10, all’inaugurazione della nuova ambulanza della Misericordia dell’Antella. Fino ai mercatini solidali del Calcit e del Centro commerciale naturale.

"Sarà un weekend di festa per tutta la comunità – affermano il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini -. Negli ultimi due anni abbiamo dovuto rinunciare anche alle nostre tradizioni ma finalmente possiamo tornare a riappropriarcene. La Fiera dell’Antella si confermerà un’occasione di richiamo per molte persone, pronte a rivivere odori e sapori di un’esperienza agricola che ancora oggi, con il suo lavoro e i suoi frutti, è uno dei motori dell’economia locale. Un grande ringraziamento a coloro che hanno dato un contributo per allestire la Festa e un invito a tutti a partecipare".

Fiera dell'Antella 2022, il programma

Venerdì 30 settembre

Ore 19.30 - Apericena a cura del Ccn Antella e presentazione progetto di riqualificazione del lungo Isone in via dell’Antella. Prenotazioni ai numeri: 324/6614116 - 055/621206.

Sabato 1 ottobre

Ore 8.00-19.00 - Mercatino in via dell’Antella a cura del Ccn Antella.

Ore 15.00 - Inaugurazione dell’Antica Fiera Antella in presenza delle autorità comunali e dei rappresentanti Arat.

Ore 15.30 - Sfilata per le vie del paese.

Ore 16.00 - Laboratori per bambini: “Dalle api al miele”, “Dal latte al formaggio”, “Le mani in pasta”.

Ore 16.30 - Dimostrazione/esercitazione di primo soccorso a cura della Misericordia Antella ai giardini della Resistenza.

Ore 17.00 - Presentazione del libro fotografico “Bagno a Ripoli il giardino di Firenze” promosso dal Comune di Bagno a Ripoli - Carrozza 10 presso il Teatro comunale di Antella alla presenza del sindaco Francesco Casini e gli autori Andrea Rontini e Silvia Diacciati. Presenta Marco Hagge.

Domenica 2 ottobre

Ore 9.00-intera giornata - Esposizione zootecnica e laboratori per bambini, "battesimo della sella" a bordo dei pony.

Ore 9.00-intera giornata - Mercatino del Calcit su via dell’Antella.

Ore 11.45 - Benedizione della nuova ambulanza della Misericordia dono testamentario della signora Marisa Migliorini. Conferimento attestati volontari e alle associazioni del territorio in piazza Peruzzi.

Ore 16.00 - 4° Trofeo Maramiao - Expo Amatoriale, giardini della Resistenza.

Ore 18.00 - 2° edizione “Giovani Talenti”, Carrozza 10 – Teatro comunale di Antella.

Lunedì 3 ottobre

Ore 8.00-20.00 - Tradizionale fiera merci per le vie del paese.

Per l’intera durata della manifestazione, presente la giostra in piazza Peruzzi.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa