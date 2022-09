Arnoboat saluta Firenze, appuntamento al 2023

“Una novità accolta con un entusiasmo così forte e spontaneo che ci ha sorpresi. Per questo desideriamo ringraziare turisti e soprattutto i fiorentini della calorosa accoglienza. Purtroppo, in considerazione delle previsioni meteo di temporali per mercoledì, giovedì e venerdì, abbiamo dovuto chiudere il servizio in anticipo di qualche giorno rispetto alla data prevista del 30 settembre. Abbiamo così approfittato dell’inizio settimana, con previsioni meteo non ottimali, ma discrete, per effettuare le operazioni di sgombero, che richiedono ore e personale specifico, dai gruisti ai trasporti eccezionali, per essere eseguite. Con Arnoboat ci rivediamo a primavera 2023 e vi diamo appuntamento con grande piacere a maggio”.

Così Daniela Ghirelli e Gianni Margheriti, fondatori di Arnobot, il nuovo servizio di crociere sull’Arno.

Già in programma, se non in fase di elaborazione, alcune novità per la stagione 2023 che guardano anche al sociale, con iniziative appositamente studiate per e con associazioni che si occupano sia di ragazzi con Trisomia 21 che di disabilità varie. In crescita il carnet delle convenzioni strette con imprese, enti e associazioni locali, così come gli accordi con tour operator per l’effettuazione di traversate raccontante da guide turistiche specializzate in “Storie dell’Arno” e quelli con organizzatori di eventi, anche privati, per rendere Arnoboat la location di proposte di matrimonio (particolarmente richieste dal turismo straniero) e di chi vorrà festeggiare momenti da ricordare in relax e tranquillità.

Fonte: Cna - Ufficio stampa