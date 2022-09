Bando per acquisire Erp a Poggibonsi

Un bando per acquisire alloggi disponibili sul territorio comunale da destinare in tempi brevi all’edilizia sociale. L’avviso è stato pubblicato dall’Amministrazione in adesione all’iniziativa della Regione Toscana che mette a disposizione dei Comuni una disponibilità economica finalizzata all’acquisto da soggetti pubblici o privati di immobili destinati ad edilizia residenziale per incrementare il patrimonio di alloggi ERP esistenti. A tal fine il Comune ha avviato la procedura per raccogliere la disponibilità di abitazioni già costruite che non hanno trovato collocazione e che potrebbero consentire in tempi brevi di implementare il patrimonio ERP presente con alloggi disponibili e assegnabili.

Le offerte dovranno essere inviate al protocollo del Comune di Poggibonsi entro le 12.00 del 15 ottobre 2022, tramite pec all’indirizzo comune.poggibonsi@postacert.toscana.it.

Per ogni fabbricato o porzione di fabbricato offerto in vendita potrà essere presentata una sola offerta. Gli alloggi offerti in vendita devono corrispondere a un intero fabbricato o di una porzione di esso costituita da almeno quattro alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali, con autonomia funzionale relativamente all’uso delle parti comuni.

I requisiti che gli alloggi devono possedere, nonché tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito del Comune nell’apposita sezione “bandi”.

L’acquisto dell’immobile/immobili oggetto della procedura da parte del Comune resta condizionato alla concessione dei finanziamenti regionali.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa