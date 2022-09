Consiglio comunale di Montespertoli, Dup e bilancio all'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 29 settembre, alle ore 21:15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente; 2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco; 3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli ad oggetto: “Commissione di verifica e controllo ZRC le Mandrie”; 4. Trasformazione della società Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa Società per azioni (Asev spa), in società consortile per azioni; 5. Modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 6. Approvazione del bilancio consolidato 2021, ai sensi dell'art. 147 quater del D.lgs 267/2000; 7. Approvazione documento unico di programmazione per il triennio 2023/2025, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di contabilità; 8. Variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art 175 del D.lgs 267/2000; 9. Adesione all'associazione dei viticoltori di Montespertoli; 10. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, legge 448/1998 aree costituenti porzioni del sedime stradale di Via Lucignano; 11. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, legge 448/1998 aree costituenti porzioni del sedime stradale di Via Ortimino; 12. Variante semplificata al R.u.c. finalizzata al recupero di un edificio abbandonato in località Anselmo.

Fonte: Comune di Montespertoli