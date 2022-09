Crisi energetica. Dalle agrienergie le opportunità per le imprese agricole toscane

Le opportunità del fotovoltaico e delle agroenergie per le aziende toscane, una priorità in un momento in cui i costi energetici per le imprese sono alle stelle.

“Agrienergie. Le opportunità per le imprese agricole”, è il titolo dell’incontro in programma, domani, mercoledì 28 settembre (inizio ore 15) a Civitella in Val di Chiana (Ar), alla sala consiliare, via Luigi Settembrini 21, Loc. Badia al Pino. L’appuntamento è stato organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana, con il patrocinio del comune di Civitella in Val di Chiana.

PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana.

Saluti di Serena Stefani, presidente Cia Arezzo; Andrea Tavarnesi, sindaco Civitella Val di Chiana (Ar)

Interventi

“Parchi agrisolari. Utilizzo delle agrienergie nel settore agricolo”: a cura di Massimo Bagnoli, presidente Esco Agroenergetica;

“Valorizzazione della risorsa legnosa a scopi energetici” a cura di Carlo Franceschi - AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali.

Conclusioni a cura di Valentino Berni, presidente Cia Toscana.

Per partecipare è necessario iscriversi al link.

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2

Fonte: Ufficio Stampa