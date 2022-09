Da Assisi al Messico con gli infioratori di Fucecchio

Per la terza volta negli ultimi quattro anni, l'Infiorata di Fucecchio fa tappa ad Assisi in occasione della festa dedicata al Patrono d'Italia. Martedì 4 ottobre, quando tutte le associazioni del terzo settore porteranno ad Assisi l'olio per la lampada di San Francesco, il gruppo infioratori sarà presente per realizzare un quadro floreale in onore del Santo. Il gruppo partirà nella giornata di lunedì, in modo da essere operativo nella piazza della Basilica già a partire dal tardo pomeriggio e riuscire a terminare il quadro entro le prime ore del 4 ottobre, così che sia pronto per l'arrivo dei fedeli, tra i quali spiccherà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Quando nel 2018 venimmo a sapere che l’anno successivo sarebbe stata la Toscana a portare l’olio per la lampada di San Francesco, ci attivammo per portare anche l’infiorata di Fucecchio ad Assisi – racconta Francesco Dei, presidente della Pro Loco di Fucecchio -. Poi siamo tornati lo scorso anno, nonostante fosse la Sardegna a portare l'olio, e mai avremmo pensato di tornarci di nuovo così presto. Ovviamente siamo felicissimi, anche se il pensiero non può che essere rivolto a Decky Fornaciari, una nostra giovane infioratrice che purtroppo è venuta a mancare e che siamo certi avrebbe fatto il possibile per esserci. Il bozzetto che realizzeremo – prosegue - è un omaggio a San Francesco con un richiamo all’Italia, che ha avuto subito l'approvazione dei frati. Inizieremo a preparare i fiori a Fucecchio tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, chiunque voglia darci una mano è il benvenuto presso la sede della Pro Loco in piazza Amendola”.

Ma non solo Assisi. Il gruppo infioratori si prepara infatti al grande salto oltre oceano. Dal 2 al 6 ottobre una infioratrice di Fucecchio, insieme ad altri tre infioratori provenienti da Liguria, Lazio e Marche, farà parte della squadra dell’Associazione nazionale delle infiorate artistiche, di cui la Pro Loco di Fucecchio è tra i soci fondatori, per partecipare al “7° Encuentro internacional de alfombristas de Uriangato“, in Messico. Nell'occasione sarà realizzato un quadro dedicato all’Italia con uno skyline con alcuni dei principali monumenti italiani stilizzati, il cui bozzetto è stato creato proprio dal gruppo infioratori di Fucecchio. Per la realizzazione verranno utilizzati garofani e crisantemi e la squadra sarà supportata da aiutanti locali.

“Dopo il 2020, in cui siamo stati praticamente fermi a causa della pandemia, abbiamo ripreso timidamente le attività nel 2021 per arrivare a quest’anno che ci ha visti impegnati in diversi luoghi della Toscana e in molte trasferte fuori regione – conclude Francesco Dei –. Questi ultimi due impegni ad Assisi e in Messico, ai quali si aggiungerà un ulteriore quadro che realizzeremo a Fucecchio sempre nel mese di ottobre, vanno a chiudere un 2022 che possiamo considerare l'anno della ripartenza, con nuove idee e tanti progetti già in lavorazione”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa