Farmaè, accordo con Giuliani per la distribuzione di Nutrivel

Farmaè S.p.A – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e piattaforma leader in Italia nei settori healthcare, beauty e wellness – ha siglato un accordo con Giuliani - azienda attiva da oltre 130 anni nel settore farmaceutico – per la distribuzione in esclusiva del nuovo sistema di integrazione Nutrivel.

Sviluppato da Giuliani dopo quattro anni di studi e una ricerca svolta su un campione di oltre 1000 pazienti, Nutrivel è il primo trattamento su misura di integrazione di probiotici e attivi naturali basato sull'analisi dello stile di vita del singolo individuo, con l’obiettivo di preservarne e migliorarne il benessere quotidiano.

In dettaglio, l’accordo prevede che Nutrivel sarà in vendita in esclusiva online sulla piattaforma di e-commerce Farmaè, che rappresenterà un’importante vetrina per il lancio del prodotto con i suoi oltre 43 milioni di visitatori registrati lo scorso anno e con il supporto di una campagna di marketing ad hoc che sarà portata avanti dai due Gruppi in sinergia.

Grazie a un avanzato algoritmo, Nutrivel elabora in maniera puntuale le informazioni fornite dai singoli tramite un accurato questionario - sviluppato da un team di medici e nutrizionisti esperti - identificando l’area di azione in cui intervenire: metabolismo e digestione, umore e concentrazione, difese, energia, oppure vitalità e longevità.

Dopo aver risposto alle domande e aver identificato, grazie all’intelligenza artificiale di Nutrivel, quali sono le aree di intervento su cui agire, l’individuo potrà scegliere tra due percorsi personalizzati, entrambi della durata di tre mesi e disponibili online sulla piattaforma di e-commerce Farmaè.

Il Percorso Base al costo di 100 euro prevede che le persone ricevano direttamente a casa un mix personalizzato di probiotici e due attivi naturali selezionati sulla base delle informazioni emerse dal questionario. Il Percorso Avanzato, oltre a quanto previsto dal Base, prevede un’analisi più approfondita sul microbiota intestinale, sulla base della quale viene creato un piano nutrizionale ad hoc comprensivo di un piano alimentare e di una tabella alimenti suggeriti.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Farmaè, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con un Gruppo come Giuliani – che opera all’insegna della qualità, della ricerca e dell’integrità - e di portare avanti insieme un progetto così all’avanguardia che sappia coniugare innovazione e benessere della persona, mettendo il consumatore al centro. D’altro canto, questo rappresenta anche l’obiettivo di Farmaè che da sempre pone al centro delle sue attività circolari il cliente, e che metterà al servizio di questo progetto la profonda conoscenza del consumatore, frutto dell’evoluzione che la Società ha avuto negli anni. Questa partnership per Farmaè rappresenta un ulteriore step all’interno del percorso di sviluppo del Gruppo che nell’ultimo anno ha visto l’entrata in nuovi mercati in forte crescita, come quello del PET, e la prosecuzione del percorso di crescita per linee esterne con l’acquisizione di Farmaeurope.”