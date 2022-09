FdI primo partito a Signa, il segretario Pd: "Rimboccarsi le maniche per il 2024"

"Il PD e la coalizione di centrosinistra hanno perso, in particolare a Signa con Fratelli d'Italia primo Partito al 28% circa. Questo è il dato e da qui dobbiamo ripartire.

Quando un partito politico esce sconfitto dalla tornata elettorale, arrivano puntuali almeno due annunci: il primo, che “verrà fatta una riflessione profonda”; il secondo, che “si aprirà una fase di rifondazione”.

Bene, che si facciano, purchè portino a qualcosa di concreto e vedano l’impegno sincero di tutti.

Il Partito Democratico di Signa, in questi giorni, analizzerà il voto espresso sul territorio e, ai primi di ottobre, convocherà l’assemblea degli iscritti.

Qui, a Signa, vogliamo discutere con franchezza sul percorso che stiamo facendo e sui motivi che hanno portato a questo risultato alle elezioni.

Nel 2024 ci saranno le elezioni amministrative e dovremo essere capaci di parlare ai cittadini, spiegando tutto quello che l’amministrazione ha fatto e farà nell’interesse dei signesi.

Per farlo però ci vuole impegno, stando in mezzo alla gente, parlando dei temi che interessano ai cittadini e affrontandoli ovunque ci siano delle persone disposte ad ascoltare. A cominciare dai giovani, i grandi assenti alle urne.

Per questo, rivolgo un ringraziamento enorme a chi, del nostro Partito e della coalizione, in queste settimane si è speso per convincere i signesi ad andare a votare e votare PD/centrosinistra, un lavoro prezioso che sono sicuro servirà per la prossima sfida elettorale.

Siamo contenti di aver contribuito all’elezione di Emiliano Fossi e di Ilaria Cucchi, siamo dispiaciuti invece che il nostro assessore Enrico Rossi non ce l’abbia fatta. Un grazie sentito, quindi, agli oltre 2000 signesi che, con il loro voto, hanno dato fiducia al PD e alla coalizione di centrosinistra.

Per non commentare un’elezione così in futuro, il momento di rimboccarsi le maniche è questo".

Federico La Placa, segretario PD Signa