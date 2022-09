Gaia, il festival tra arte e sostenibilità continua a Fucecchio

La prima edizione di GAIA festival delle arti per la cultura della sostenibilità continua fino all’1 ottobre a Fucecchio, al Nuovo Teatro Pacini.

Un festival organizzato dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno dei Comuni di San Miniato e di Fucecchio, della Regione Toscana, del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana, della Fondazione CR Firenze dedicato alla sostenibilità, affrontata come modello culturale, economico e sociale.

Dopo la prima settimana a San Miniato, il festival si è spostato a Fucecchio, con i laboratori teatrali, gratuiti, dal titolo La Sostenibile leggerezza dell’essere, a cura di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, che hanno vista la presenza e l'entusiasmo di numerosi bambini e ragazzi, di diverse fasce di età, che hanno affrontato le diverse tematiche del festival: sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Mercoledì 28 settembre alle 21:30 ci sarà una serata, introdotta da Gabriele Rizza, dedicata alla proiezione del film documentario Una scomoda verità. Una minaccia Globale, diretto da Davis Guggenheim, che affronta il problema delriscaldamento globale e dell’informazione legata ai cambiamenti climatici e ha come protagonista è l’ex vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Al Gore.

Giovedì 29 settembre alle 21:30 la Ribalta Teatro sale sul palcoscenico con il Settimo Continente, di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani, uno spettacolo che affronta, con momenti di ilarità, la tematica ambientale: la plastica e le sue conseguenze relative all’accumulo e allo smaltimento. “Il Settimo continente” è un’indagine sul rapporto tra l’uomo e la plastica, che parte dal legame che ha unito questo materiale allo sviluppo della società contemporanea e alle abitudini quotidiane della collettività e degli individui.

Con uno stile ironico e surrealista sul palcoscenico Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani trattano quattro punti irrisolti tra l’essere umano e la plastica tentando di capire e risolvere le questioni con un briciolo di magia.

In scena prende vita un modo fantastico che sembra discostarsi dalla realtà, eppure, il settimo continente esiste davvero ed è grande tre volte la Francia ed è chiaramente visibile dallo spazio.

È il Pacific Trash Vortex, per alcuni la grande zuppa di plastica, per i più fantasiosi l’isola di plastica.

Venerdì 30 settembre alle ore 21:30 proseguendo con gli appuntamenti dedicati al cinema, verrà proiettato I Am Greta, film diretto da Nathan Grossman, che ritrae la giovane attivista Greta Thunberg nella sua sfera pubblica e privata. Presenta il film Gabriele Rizza.

Sabato 1 ottobre alle 21:30 chiude il festival la compagnia Controcanto Collettivo, che ha recentemente ottenuto il Premio Hystrio Iceberg, con lo spettacolo Salto di Specie ideazione e regia di Clara Sancricca, con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovannetti, Andrea Mammarella, Emanuele Piloner e Clara Sancricca. È un’indagine sul tema dell’empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che ne favoriscono o ne arrestano il flusso. La relazione tra uomo e animale nella nostra porzione di mondo vive in certo senso di un paradosso: al rapporto stretto e quasi filiale che spesso l’uomo instaura con alcune specie animali fa da contrappunto lo sfruttamento indiscriminato e indifferente che riserva ad altre. Cosa impedisce all’empatia di propagarsi? Come si costruisce e come si abbatte l’argine che la confina?

Fonte: Teatrino dei fondi