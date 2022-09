Cade dalla moto e viene travolto da un furgone, muore 60enne

Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 settembre, un sessantenne è morto a Levanella di Montevarchi (Arezzo). L'uomo era in sella alla sua moto quando è caduto, poi è stato travolto da un furgone in arrivo. Il fatto è accaduto intorno alle 15 sulla via Aretina.

La dinamica è al vaglio di polizia municipale e carabinieri ma secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perduto il controllo della moto cadendo a terra e finendo per essere travolto da un furgone. Sul posto sono arrivati i mezzi dei soccorsi e i vigili del fuoco.