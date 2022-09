Lucca Film Festival, premi a Greenaway, Tornatore e Virzì

Si tiene – sabato 1 ottobre dalle ore 19:00 alle ore 24:00 - dopo lo stop per i due anni di pandemia, Lucca Effetto Cinema, evento che si innesta all'interno del Lucca Film Festival, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano che vede la partecipazione di oltre 250 artisti performanti, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e che si tiene - a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - dal 23 settembre al 2 ottobre 2022, fondato e diretto da Nicola Borrelli.

Con la direzione artistica di Irene Passaglia e Cristina Puccinelli, Lucca Effetto Cinema racchiude tutti gli eventi performativi e presenta, come ogni anno, una speciale serata dove vengono coinvolte quest'anno 25 di compagnie di teatro e di danza, ognuna delle quali produce una performance in omaggio ad un film in abbinamento ad un locale pubblico del centro storico.

L’evento è stato presentato oggi (27 settembre) nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti dall’assessore alla cultura Mia Pisano, l’assessore al commercio Paola Granucci, il presidente della FCRL Mracello Bertocchini, il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, Paolo Tacchi di Banca Generali, Eugenio Fontana della Tenuta del Buonamico, il presidente del Lucca Film Festival Nicola Borrelli e Irene Passaglia e Cristina Puccinelli della direzione artistica del Lucca Film Festival. E’ intervenuto per un saluto anche il sindaco Mario Pardini.

“Quest’anno – sottolinea la direzione artistica - la sfida più grande è stata quella di riuscire a portare in scena, dopo il periodo di stop, un evento che abbia il sapore delle edizioni passate e allo stesso tempo garantire la qualità delle performance proposte. Abbiamo inoltre contraddistinto la manifestazione riprendendo il nome originario, passando così da Lucca Effetto Cinema Notte a Lucca Effetto Cinema: questa edizione è dedicata al professore Vincenzo Placido, scomparso recentemente, il quale ha sostenuto fin da subito questo evento. Infatti il nome dell’evento stesso è ripreso dal suo libro 'Lucca Effetto Cinema', dove il professore racconta attraverso immagini e parole, i film che sono stati girati a Lucca, testimoniando il sodalizio tra la città e la settima arte”.

Tante micro-performance dai 5 ai 10 minuti - con pause di almeno 30 minuti fra una rappresentazione e l’altra - co-prodotte dal festival assieme alle associazioni amatoriali di recitazione e compagnie di danza non solo del territorio, ma anche della regione.

La giuria dell’edizione 2022 assegnerà il Premio Miglior performance e all’artista vincitore sarà corrisposto un premio di 500 euro, seguirà poi il premio del valore di 500€, di forniture di materiali ecosostenibili, come Miglior Scenografia dedicata ai pubblici esercizi, grazie all’azienda Naturanda di Lucca con Luca Bozzoli, sponsor di questa edizione. Saranno coinvolti anche i negozianti del centro storico, in collaborazione con Confcommercio di Lucca, Massa e Carrara, già pronti ad accogliere un’interessante iniziativa: nelle settimane precedenti all’inizio dell’evento del Lucca Film Festival, all'interno dei negozi che prendono parte all’iniziativa, i clienti potranno trovare un qr code con cui iscriversi per partecipare al contest, che prevede come premi: l'aperitivo con guest star, la partecipazione gratuita al corso di Storia del Cinema online, tenuto dal docente e direttore artistico del Lucca Film Festival, Nicola Borrelli e il catalogo del Lucca Film Festival 2022. Il vincitore permetterà al proprio negoziante di fiducia, di ottenere a sua volta, il premio vinto.

Il Lucca Film Festival 2022 prevede la presenza di grandi artisti del cinema, con Premi alla Carriera e Omaggi, proiezioni e masterclass. Per il primo anno, sarà consegnato il Premio Dante Alighieri Cinema Award, assegnato al regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore gallese Peter Greenaway. Oltre a Greenaway, tanti ospiti internazionali stanno animando le giornate del festival, dopo l'apertura con il regista argentino Gaspar Noé, il Premio Sguardo Senza Confini assegnato a Giuseppe Tornatore e il Premio alla Carriera a Paolo Virzì.

