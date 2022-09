Maison Gioielli Firenze apre a Empoli, crea il tuo gioiello personalizzato

Più che una semplice gioielleria, un luogo dove le proprie idee prendono forma in argento e oro per accompagnarti in ogni momento della tua vita.

Maison Gioielli, nata a Firenze e attiva in molte parti d'Italia, ha aperto i suoi locali a Empoli in via del Giglio 20. I gioielli fatti a mano 100% Made in Italy sono ora disponibili a Empoli. Una postazione nel centro nevralgico della città, un corner che promette di farsi conoscere da tantissimi cittadini.

Il punto di forza di Maison Gioielli Firenze è la proposta di gioielli dal design totalmente personalizzato, per esprimere al meglio la propria personalità. Il marchio Maison Gioielli Firenze nasce dalla concretizzazione e dall’esuberanza di giovani idee.

Sempre in continua evoluzione, il settore dei gioielli cattura l’attenzione e la passione di un mondo volto alla cura dell’immagine, come simbolo ed espressione della propria personalità.

Ogni singolo pezzo viene prodotto interamente a mano, dai nostri orafi e questo conferisce ad ogni gioiello una propria identità.

Maison Gioielli inoltre realizza progetti su richiesta del proprio cliente, dal bozzetto alla produzione.

Nella sede di Empoli è possibile ottenere un gioiello personalizzato saldato direttamente al polso, così da avere la propria creazione sempre con sé.

Tante promozioni ti aspettano per il lancio del nuovo corner di Empoli. Non mancare!

Maison Gioielli Firenze

Via del Giglio, 20 - Empoli

maisongioielli.it

Facebook

Instagram