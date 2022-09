Montespertoli per la solidarietà, una prima edizione per promuovere l’importanza del volontariato

Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Montespertoli si promuove l’associazionismo e il volontariato. Grazie alla collaborazione di tante associazioni del territorio, poco prima della pandemia da covid19, nel paese si è creato un nuovo gruppo chiamato “VolontarInsieme” che racchiude al suo interno volontari delle varie associazioni che, durante il lockdown, si sono attivati “insieme” con una nuova sinergia creando una task force per l’assistenza alla comunità.

Nel gruppo si trovano: La Racchetta, la P.A. Croce d’Oro, l'AVO, la CGIL e SPI, la Fratres, la Caritas Parrocchiale, l’Associazione Carabinieri in congedo, il Comitato della Solidarietà per la Casa di Riposo S. M. della Misericordia, l’Avis, il Coordinamento a sostegno del RASD, la Misericordia e l’Auser, tutte associazioni che hanno una sede operativa nel territorio.

Sarà una grande festa per tutta la cittadinanza e un meritato riconoscimento per chi, tutti i giorni, da anni, è al servizio degli altri per un paese sempre più inclusivo ed attento alle fragilità come priorità della sua Amministrazione comunale.

“Questa prima edizione vuole festeggiare e portare attenzione sull’importanza del volontariato nel nostro paese. Il gruppo “VolontarInsieme” in questi anni ha lavorato sodo per la nostra comunità e ancora è attivo per aiutare quelle persone che necessitano di assistenza continua. Questo evento può essere un’occasione per tutte le associazioni per farsi conoscere e reclutare nuovi volontari, soprattutto tra i più giovani. Invito tutti i cittadini ad essere presenti, sarà una bella festa”, spiega l’Assessore al sociale Daniela Di Lorenzo.

“Il desiderio di unire le nostre forze, i nostri valori associativi, sotto un unico grande gruppo, ci ha fatto comprendere meglio, quanto sia importante l’unità di intenti, quanto sia potente il condividere insieme momenti di aggregazione, quanto l’uno che si fa “noi” possa arrivare più lontano.” aggiungono dal gruppo.

Il programma di sabato 1 ottobre prevede la presenza, alle ore 10:00 presso la casina di legno in Piazza del Popolo, dei rappresentanti della rivista “Liberetà” con la distribuzione delle copie della stessa, e nel pomeriggio, dalle ore 17:00, al Parco Urbano verrà approfondito l’argomento insieme al Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e ad Antonio Fico della redazione nazionale del mensile del sindacato dei pensionati della Cgil.

Successivamente, si svolgerà il dibattito pubblico sul tema: «Guerre dimenticate e diritti umani negati, la questione Saharawi» Interverrà Sandro Volpe, Presidente Coordinamento Toscano in sostegno della Rasd.

A seguire apericena presso il Parco Urbano ( prenotazione al n. 339 1568629) e serata musicale con il gruppo “I tre sul sofà. Disgressioni swing e rock attraverso cantautori italiani.”

Il programma di domenica 2 ottobre inizierà alle ore 10:00 sempre in Piazza del Popolo, con il saluto del Sindaco Alessio Mugnaini e con il dibattito pubblico sul tema «La scelta di essere volontario, noi e le altre realtà». Sarà presente il Console della Lituania Avv. Enrico Palasciano

Alle ore 13:00 pranzo presso il Parco Urbano (prenotazioni chiamando l’Ufficio Turistico al n.0571600255). Nel pomeriggio giochi per bambini e sosta, per chi è interessato, presso i punti informativi delle associazioni presenti all’evento.

In caso di maltempo il programma di sabato e domenica mattina, sarà spostato al Topical.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montespertoli