Nannipieri torna a Cascina e poresenta il suo libro su Canova

Le Celebrazioni dei 200 anni della morte del genio di Antonio Canova (1757-1822), autore di capolavori assoluti come Amore e Psiche e protagonista della restituzione di altrettanti capolavori della storia dell'arte dopo le razzie di Napoleone dalle città italiane, sono il centro della conferenza di Luca Nannipieri, celebre critico d'arte e volto televisivo, introdotta dall'Assessore alla Cultura del Comune di Cascina Bice Del Giudice, che si tiene, ad ingresso libero, venerdì 30 settembre 2022, ore 18, presso la Biblioteca e Gipsoteca comunale "Peppino Impastato" di Cascina (PI).

L'incontro è legato all'uscita per Rizzoli del libro "Candore immortale" di Luca Nannipieri (foto Luigi Polito). Il libro, come la conferenza, è rivolto a tutti: la prima parte è un romanzo, mentre l'appendice contiene l'elenco preziosissimo dei capolavori e manoscritti che Antonio Canova riportò in Italia, dopo la fine di Napoleone, e ora visitabili nei nostri musei e nelle nostre collezioni, tra cui il celebre Laocoonte che l'imperatore portò al Louvre di Parigi e che fu restituito a Roma nel 1815.

Luca Nannipieri è uno dei più importanti critici d'arte italiani. Volto televisivo, da RaiUno a Striscia La Notizia, testimonial della Fondazione Arpa, presieduta dal tenore Andrea Bocelli, ha scritto libri pubblicati e tradotti all'estero.

L'incontro di Nannipieri su Canova sarà ospitato nelle settimane successive nelle principali città italiane, nei teatri, nelle librerie e nei luoghi di prestigio come Palazzo Reale a Milano. Sulla tutela delle opere d'arte e la loro fruizione nei contesti internazionali, Nannipieri ne discute anche a Lucca, alla XVIII° edizione del Lubec, ai primi di ottobre, con il Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, il Direttore artistico China International Museum, Gaetano di Gesu, e Merel van Helsdingen, Direttrice Nxt Museo di Amsterdam.