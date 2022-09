Nuovo parcheggio in via dei Fossi a Cerreto, avrà le colonnine elettriche

Ancora pochi giorni di attesa e prenderanno il via i lavori per il nuovo parcheggio di Via dei Fossi. Per il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti è un altro passo importante per la riqualificazione del centro storico perché l’intervento di prossima realizzazione, contribuirà all’accrescimento della qualità del centro migliorando il sistema dei parcheggi e gli spostamenti pedonali di quell’area.

Atteso da tempo, il rifacimento del parcheggio pubblico di Via dei Fossi, in prossimità di Piazza Vittorio Emanuele II, diventa ora realtà, come nei programmi di mandato dell’Amministrazione comunale.

Dopo la pubblicazione della gara e le procedure svolte nei mesi estivi, i lavori sono pronti per iniziare. La ditta Moviter partirà verso la metà del mese di ottobre e si prevede così che l’intervento sia concluso per l’inizio della prossima primavera.

La riorganizzazione del parcheggio che si estende su circa 1000mq, prevede una completa riqualificazione con una distribuzione ordinata ed organizzata di tutti gli stalli di parcheggio, eliminando i posti auto attualmente utilizzati lungo la zona verde limitrofa alla strada. Quest’area verrà accuratamente ridefinita con l’ampliamento dello spazio verde di pertinenza degli alberi e soprattutto con la creazione di un marciapiede che possa collegare i due tratti già esistenti, prima e dopo il parcheggio, migliorando e rendendo più sicura la viabilità pedonale. Sull’area si interverrà inoltre con la completa pavimentazione e il posizionamento dei nuovi pali per l’impianto di illuminazione.

Tra gli aspetti più interessanti nella riqualificazione del parcheggio, va segnalata la collocazione all’interno dell’area di un una colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa