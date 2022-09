Volley, la Fgl-Zuma rinnova e rafforza il suo team. Pronta al decollo

È stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Castelfranco di Sotto, la prima squadra della ASD PALLAVOLO CASTELFRANCO: FGL-ZUMA. La formazione biancoblu esordirà il prossimo 9 ottobre in casa al Pala Bagagli nella prima giornata del campionato di serie B1.

Ad accogliere le atlete, lo staff e la dirigenza sono stati il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport Federico Grossi.

Presenti anche i vertici dei title sponsor del team: Francesco Lapi, Massimo Rinaldi, Eligio Stoppa e Francisca Pifano per Fgl International e Andrea Dolfi per Zuma Pelli Pregiate. Infatti, dopo molti anni già affiancati da una significativa e vitale sinergia dallo sponsor Fgl International, quest'anno il club ha annunciato con soddisfazione di aver stretto un nuovo importante sodalizio sul territorio castelfranchese: il nuovo title sponsor Zuma cambierà il nome alla prima squadra nel campionato di B1 femminile che scenderà in campo come FGL-ZUMA Pallavolo Castelfranco.

“Siamo molto entusiasti del roster messo a punto per questo imminente campionato in linea con gli obiettivi del nostro Club e che guarda alle prossime stagioni con ambizione”, sono le parole del Presidente della ASD PALLAVOLO CASTELFRANCO, Daniele Quinti. “Dopo oltre un mese di allenamenti, siamo soddisfatti e confermiamo gli ottimi innesti che sono stati fatti per rafforzare la squadra”, prosegue il Presidente.

Sfiorata la promozione A2, alle semifinali Play Off lo scorso giugno, il duo tecnico Menicucci-Ficini è pronto ad una nuova sfida. “Ancora non sappiamo praticamente niente delle squadre avversarie- commenta il coach Alessandro Menicucci- . È impossibile fare il punto della situazione dando giudizi prematuri sul campionato. Le prime indiscrezioni ci anticipano però che sarà un girone equilibrato e di alto lignaggio, ma siamo fiduciosi di poterci giocare bene la nostra opportunità di disputare un campionato di qualità”.

Piena fiducia della dirigenza castelfranchese su queste atlete ed sul lavoro degli allenatori dunque: anche il primo cittadino Gabriele Toti ha voluto esprimere il personale augurio alla squadra apprezzando gli sforzi compiuti dalla società nel formare moltissimi generazioni di atleti, nati a Castelfranco e cresciuti sui campi, con una importante cultura sportiva.

“Siamo molto felici di accogliere la prima squadra femminile in pallavolo castelfranchese nella Sala del Consiglio. La presentazione del nuovo team in questo luogo ufficializza il supporto e la vicinanza che il Comune intende dimostrare alle atlete e alla società- hanno commentato il sindaco Toti e l’assessore Grossi-. L’impegno che questa Amministrazione ha dedicato allo sport è concreto. Siamo intervenuti con numerosi interventi di edilizia sportiva per migliorare gli impianti sportivi di Castelfranco di Sotto. Dopo i lavori alla Piscina comunale e la riqualificazione ed efficientamento energetico alla palestra di Orentano, è stato recentemente sostituito il telo in pvc di copertura dell’impianto sportivo da pallavolo di via dello Stadio nel Capoluogo. Quello che è conosciuto da tutti come il pallone”.

“La ASD Pallavolo Castelfranco ha un progetto ambizioso, e le nostre nazionali di volley, sia il team femminile che maschile, ci hanno insegnato che col gioco di squadra e la giusta strategia si può fare di tutto. Auguriamo quindi a tutti e a tutte di raggiungere questo importante traguardo, un orgoglio per tutto il territorio. Le tante presenze di questa mattina dimostrano infatti quanto lo sport sia un forte collante nella comunità, un elemento che unisce imprenditori, istituzioni e appassionati".

Fonte: Ufficio Stampa Asd Pallavolo Castelfranco