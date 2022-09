Patente greca e permesso di soggiorno falsi, denunciato un 26enne

Nei giorni scorsi, durante i controlli svolti dai Carabinieri di Poggibonsi sulle principali strade della zona, i militari hanno fermato un cittadino di nazionalità pakistana 26enne, residente ad Abbadia San Salvatore, ma domiciliato da tempo nel comune di Barberino Tavarnelle. All’atto del controllo, l'uomo ha mostrato ai Carabinieri una patente di guida rilasciata in Grecia che non ha convinto a fondo i militari, poiché alcuni elementi caratteristici del documento, per quanto estremamente piccoli, sembravano non conformi ai documenti rilasciati dalle autorità elleniche. Il cittadino pakistano è stato quindi portato in caserma, dove il documento è stato esaminato ai raggi ultravioletti, che non non hanno evidenziato i riscontri luminescenti tipici delle patenti autentiche. Anche il successivo esame ottico del documento ha dimostrato la sua sospetta falsità. Lo straniero, presumibilmente per sfuggire al controllo dei Carabinieri, ha esibito anche un permesso di guida internazionale rilasciato dal Pakistan, poi risultato anch’esso falso. Entrambi i documenti sono stati sequestrati e l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica di Siena per presunta guida senza patente, falso e ricettazione.

Fonte: Ufficio Stampa