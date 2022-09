Pubblicato il concorso per 7 posti in Comune a Pistoia

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di 7 posti a tempo pieno e indeterminato per assistente amministrativo, categoria C, riservato ai disabili appartenenti alle categorie protette (indicate all’articolo 1 della legge n. 68/1999).

Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti riportati nel bando, tra i quali il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale e l’iscrizione negli elenchi previsti dall’articolo 8 della legge 68/1999.

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

Per partecipare alla selezione, entro il 27 ottobre, i candidati devono eseguire e completare la procedura telematica di iscrizione, disponibile all’indirizzo dello sportello telematico: https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/action:s_italia:concorso.pubblico.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma esclusivamente digitale. Il modulo è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.pistoia.it, in “Sportello Telematico”, raggiungibile dal menù “Servizi on line”, all’interno dell’area “Occupazione, concorsi e assunzioni/Partecipare ad un concorso pubblico”. E’ possibile accedere al modulo mediante Spid (identità digitale) , Cie (carta d'identità elettronica) e Cns (carta nazionale dei servizi).

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento di 10 euro, quale tassa di iscrizione alla procedura concorsuale, da effettuare tramite il nodo dei pagamenti PAGOPA, cui si accede per il Comune di Pistoia attraverso il portale IRIS della Regione Toscana. I candidati devono collegarsi al sito internet https://iris.rete.toscana.it/public/, scegliere il percorso “Pagamenti Spontanei”, selezionare il Comune di Pistoia e seguire la procedura prevista per “tassa ammissione concorsi”.

L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova pre-selettiva.

I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere una prova scritta e, nel caso venga ottenuto il punteggio di almeno 21/30, una prova orale.

Il calendario dell’eventuale prova preselettiva e delle prove d’esame sarà reso noto almeno 15 giorni prima dello svolgimento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pistoia all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-eselezioni. Allo stesso indirizzo sarà pubblicato anche l’esito.

Eventuali altre informazioni possono essere richieste a: PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), piazza del Duomo 13, telefono 800012146, mail: info@comune.pistoia.it nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 su appuntamento, il sabato solo telefonicamente con orario 9-13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 sempre telefonicamente. Altrimenti chiamare il servizio Personale e politiche di inclusione sociale, piazza del Duomo 1, telefono 0573 371263, 371478, 371353, 371232; mail: concorsi@comune.pistoia.it nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa