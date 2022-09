Puliamo il mondo 2022, oltre 400 alunni per i giardini e i parchi di Empoli

Non stanno più nella pelle. La macchina dei piccoli volontari ambientali scalda i motori e sabato 30 settembre 2022, dalle 9 alle 12, scenderà in campo per l’edizione 2022 di ‘Puliamo il mondo’ che, torna a fare tappa in città. L’iniziativa è promossa da Legambiente in collaborazione col Comune di Empoli e la partecipazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A.

L’ambiente si sa non può aspettare e allora saranno gli alunni e le alunne di 4a e 5a della scuola primaria, a ritrovarsi, accompagnati dalle insegnanti, muniti di guanti, sacchi, pinze e pettorina per ripulire aree di giardini interni o davanti a plessi scolastici, parchi urbani e piazze.

I numeri sono già importanti in termini di adesione e partecipazione: 427 alunni, 9 scuole, 20 classi, 35 insegnanti e gli immancabili volontari delle associazioni del territorio Arca, Auser Filo d’Argento, Croce Rossa Italiana, Legambiente, Misericordia, Pubbliche Assistenze e alcuni addetti dell’ufficio ambiente comunale. A fianco delle attività di pulizia, azioni di sensibilizzazione e comunicazione; nelle diverse zone coinvolte saranno, infatti, distribuite le guide informative sul ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata, fornite da Alia Servizi Ambientali S.p.A. insieme alle attrezzature (sacchi e guanti)

LE SCUOLE COINVOLTE – Dall’Istituto Comprensivo Empoli Est hanno aderito: ‘Carducci’, ‘Leonardo da Vinci’, ‘J.Carrucci’ Pontorme e ‘C.Colombo’ Ponzano. Mentre da Istituto Comprensivo Empoli Ovest: ‘G.Galilei’ Avane, ‘Carlo Rovini’ Cascine, ‘Pascoli’ Corniola, ’Lorenzoni’ Ponte a Elsa e ‘Busoni’ Pozzale.

LE AREE VERDI INTERESSATE – Giardino interno alla scuola Carducci e Pascoli (giardino comune alle due scuole), piazza Matteotti, parco di Serravalle, giardino interno alla scuola ‘C. Colombo’, giardino piazza Cavalieri, parco di Cascine, parco di Corniola, a Ponte a Elsa giardino tra le due scuole giardino area PEEP – via F. Cervi e giardini davanti alla scuola – parco Pozzale.

SECONDA DATA PRIMO OTTOBRE – Giornata dedicata agli adulti in cui verrà ripulito dai rifiuti il parcheggio della stazione ferroviaria in via XI Febbraio. L’orario è dalle 9 alle 13 e per chi vorrà partecipare c’è ancora tempo per iscriversi, entro giovedì 29 settembre 2022, all’indirizzo email legambienteempoli@libero.it o anche via whatsapp al numero 349 4913234 oppure anche sulla pagina facebook dedicata.

PULIAMO IL MONDO - È la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, dal 1993 ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito con nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità. Un numero sempre crescente di volontari instancabili che ogni anno è pronto a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

Il commento dell’assessore all’ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini: «Sono davvero felice della risposta a questo evento. La sensibilità verso questo tipo di iniziative sta crescendo qui nella nostra città. I ragazzi che vi prenderanno parte saranno 427 a fronte di 373 dell’edizione 2019 con 8 scuole e 15 classi partecipanti. Ringrazio quindi le ragazze e i ragazzi per il loro entusiasmo ma anche gli insegnanti e le insegnanti per la sensibilità e la disponibilità nel coinvolgere le loro classi in questi progetti. L'Ambiente è tema cruciale e strategico per il mondo, che quindi vogliamo pulire facendo la nostra parte nella nostra sempre sensibile città».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa