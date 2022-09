Ricordami il mio nome: festa dell'Alzheimer a Montelupo

Giovedì 29 settembre alle ore 18:00, all’interno delle iniziative per l’Alzheimer Fest, il MMAB di piazza Vittorio Veneto ospiterà l’evento “Ricordami il mio nome”.

L' Alzheimer Fest è una festa itinerante nata nel 2017 a Gavirate, sul lago di Varese. A settembre 2022, esattamente dal 9 all'11 si è tenuta a Firenze.

Si tratta di un'occasione nata per focalizzare come l'arte e il tessuto sociale possano essere un sostegno importante per coloro che sono affetti in generale da forme di demenza.

L'obiettivo è quello di scardinare la solitudine e uscire dal silenzio, per sapere cosa si fa e cosa si può fare, aiutando le persone e le famiglie.

Sulla scorta di questo appuntamento l'amministrazione comunale di Montelupo ha promosso un incontro che si terrà al MMAB il prossimo 29 settembre a partire dalle ore 18.00 dal titolo “Ricordami il mio nome”, l’arte e la narrazione nei malati di Alzheimer. Un appuntamento che vuole fare tesoro delle esperienze realizzate nel territorio e presentarle come buone pratiche anche al fine di avviare una progettazione futura.

L’introduzione e i saluti sono affidati a Stefania Fontanelli, assessore alle Politiche Sociali del comune di Montelupo Fiorentino.

Il programma proseguirà con numerosi ospiti:

- I servizi territoriali a supporto dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie a cura di Maria Grazia Pasqualetti, presidente AIMA;

- Il potere della narrazione – Il racconto come strumento per recuperare frammenti di una storia. Dialogo con Aglaia Viviani (assessore alla cultura del comune di Montelupo), Silvia Melani, Luisa Alfaioli;

- L’arte come forma di contatto con il mondo – Il progetto Musei per l’Alzheimer e il progetto “La Fragilità del blu” dialogo con Serena Tani e Luca Carli Barolla, modera l'assessore Stefania Fontanelli.

A seguire è prevosto l’aperitivo organizzato in collaborazione con ArtPokè e in conclusione, alle 21:30, sarà proiettato gratuitamente il film “Still Alice” – regia di Richard Glatzer e Wash Westmoreland con Julianne Moore e Alec Baldwin.

"Si parla sempre troppo poco di Alzheimer e soprattutto lo facciamo in termini medicali. Questo incontro vuole affrontare l'argomento da una prospettiva diversa, in cui la cultura e l'arte hanno una funzione importante per sostenere le persone con demenza e anche i loro familiari. Il gesto artistico ha potere terapeutico, come dimostrano le esperienze che presenteremo nella serata del 29", affermano Stefania Fontanelli e Aglaia Viviani.

Per informazioni contattare il numero 0571 – 159 0301 oppure tramite mail, scrivendo a biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa