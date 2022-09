Salva donna in arresto cardiaco, Ponsacco premia clown-vigile del fuoco

Giovedì 29 settembre alle 21.15 il Comune di Ponsacco consegnerà una targa di riconoscimento a Marco Salutini, concittadino che si è contraddistinto per l’impegno nel mondo del sociale attraverso la sua attività di clown, in arte Grisù, volta a donare un sorriso ai bambini pediatrici, agli anziani e non solo.

Marco inoltre è un ottimo volontario dei Vigile del Fuoco e sabato 10 settembre, come uscito sulla stampa, ha salvato la vita di una donna andata in arresto cardiaco mentre si trovava in un ristorante. Il ringraziamento arriva a nome di tutta l’amministrazione comunale, del Consiglio comunale e dell’intera cittadinanza.