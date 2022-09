A scuola in bici, un mappa per evitare il traffico

Contro lo stress da traffico FIAB Firenze Ciclabile rilancia la bicicletta come alternativa all'auto privata per scansare gli ingorghi. "La mappa A scuola in bici", spiega il presidente Tiziano Carducci, "è stata aggiornata dai nostri attivisti con il completamento delle piste di via Baracca, via Lunga, via del Gignoro e via Signorelli: con quest'ultima l'Istituto Marco Polo entra nella lista delle scuole in prossimità di una pista ciclabile."

La mappa vuole essere uno strumento per aiutare studenti e famiglie a provare un cambio di abitudini, con effetti positivi per la salute e per l'autonomia dei ragazzi. C'è ancora però tanto da fare: oltre metà delle scuole non è ancora raggiungibile in completa sicurezza. Per questo occorre estendere le piste e le zone 30 anche con un occhio alla posizione delle scuole.

"La bicicletta" prosegue Carducci "a Firenze può già essere un'alternativa che garantisce tempi certi di percorrenza, fa bene alla propria ed all'altrui salute e consente di risparmiare soldi ed energia evitando l'uso di fonti fossili".

La mappa aggiornata è scaricabile qui e può essere diffusa liberamente negli istituti.

Qui l'articolo originale con la versione del gennaio 2021.

Fonte: FIAB Firenze Ciclabile