Tekking dell'artiginato, 4 tappe in Toscana tra natura e botteghe

Scoprire passo dopo passo un territorio, i suoi paesaggi, le sue botteghe. Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana lancia nella Giornata Mondiale del Turismo 2022 i "Trekking dell'artigianato", un nuovo progetto che promuove un turismo slow, attento all’ambiente e ai valori culturali e sociali del territorio. Un viaggio in 4 tappe per conoscere la vera anima dell’artigianato toscano e le passeggiate più belle della regione: quattro itinerari unici, tra natura e atelier, ideati in collaborazione con Andare a Zonzo, Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, e riservati ai soci Unicoop Firenze.

Ogni trekking ha una durata di circa 4 ore e si svolge tra camminate e visite alle attività artigianali locali.

Il primo appuntamento è in programma il 1 ottobre (ore 14.30) a Colle Val d’Elsa: “Cristalli d'autore” si snoda lungo il Sentierelsa, con sosta da Collevilca, storica ditta colligiana. L'8 ottobre (ore 14.30) protagonista è Volterra con “Alabastro volterrano”: un itinerario lungo le Balze settentrionali di Volterra e sosta da Stefano Simoncini, alabastraio alla vecchia maniera in Borgo Santo Stefano. Il 15 ottobre (ore 14.30) il tour si sposta ad Anghiari per “Legni d'Anghiari”, un percorso tra architetture medievali e rinascimentali dentro e fuori le mura e tappa alla bottega di un restauratore ebanista d’eccezione, mastro Santi del Sere. Ultimo evento è il 22 ottobre (ore 14.30) a Pietrasanta con “Pietrasanta e i suoi tappeti”, un trekking ad anello per il borgo con visita finale al laboratorio di tappeti della maestra d’arte Orna Bachar.

“Questo nuovo format - dice Sara Biagiotti di Artex - ci permette di passeggiare tra i meravigliosi paesaggi toscani in mezzo alla natura e scoprire nello stesso tempo l'arte e la storia di un territorio attraverso la sua identità più profonda: l'artigianato. Incontreremo i maestri del nuovo millennio che uniscono antiche tradizioni e tecniche con l'innovazione e la creatività contemporanea. Artex ha già avuto un ruolo pionieristico con il progetto Artour nato nei primi anni Duemila e in costante evoluzione”.

"Dopo anni di proficua collaborazione con Artex - dice Tommaso Castelli, amministratore di Andare a Zonzo - siamo giunti alla creazione di 4 eventi outdoor nello splendido scenario toscano. In un periodo in cui la sostenibilità, il turismo attivo e di prossimità la fanno da padroni, abbiamo pensato che questa fosse la scelta vincente per promuovere le eccellenze toscane, raggiungendole camminando: in perfetta simbiosi con la natura".

“Fra gli obiettivi di Cna Toscana - dice il presidente di Cna Toscana Luca Tonini - c’è proprio quello di promuovere un nuovo tipo di turismo da noi definito ‘esperienziale’ che permetta anche di conoscere da vicino il tessuto artigianale toscano. L’iniziativa promossa da Artex rientra perfettamente nella strada che abbiamo già tracciato da tempo”.

“L’iniziativa Artex Trekking dell’Artigianato - dice Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Toscana - consentirà al pubblico di conoscere delle vere eccellenze dell’artigianato artistico toscano e di comprendere il valore delle competenze e del patrimonio culturale custodito dalle nostre aziende. Un viaggio nello spirito artigiano che ha come filo conduttore la bellezza ed il saper fare che caratterizzano tanti splendidi luoghi della nostra Regione".

"Abbiamo anche quest'anno rinnovato il nostro sostegno all'iniziativa che offre, in esclusiva ai nostri soci, tante opportunità di conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico-artistico - fanno sapere da Unicoop Firenze -. Grazie al programma di appuntamenti messo a punto con Artex e con il tour operator Andare a zonzo, i soci potranno scoprire, andando a piedi, gli angoli caratteristici delle città più belle della Toscana, dove risiede quel saper fare artigiano che tutto il mondo ammira"

Informazioni www.coopfirenze.it, prenotazioni www.andareazonzo.com – www.toscana.artour.it.

Informazioni precise su orario e luogo di incontro verranno forniti dopo la prenotazione.

Fonte: Artex - Ufficio Stampa