Terzo Polo: "Buon risultato nell'Empolese Valdelsa, Pd in calo"

L’organizzazione politica del così detto “terzo polo” dell’Empolese Val d’Elsa esprime

soddisfazione per il risultato raggiunto (circa il 10% tra i vari comuni) in queste ultime elezioni

politiche e ringrazia tutte quelle elettrici ed elettori che con la loro fiducia, espressa nel voto

per un nuovo progetto politico, hanno ricompensato tutti quei volontari che hanno creduto nel

progetto stesso e con tenacia e convinzione, in poco tempo, hanno dato ciò che le loro forze

potevano dare.

Emergono “a caldo” alcune riflessioni politiche; per la prima volta nell’intera Empolese Val

d’Elsa è successo quello che in passato si è verificato in qualche sporadico comune o situazione

locale particolare che il partito di maggioranza di governo abbia rischiato ed in alcuni casi fosse

messo in minoranza da altre forze coalizzate di opposizione.

In queste elezioni politiche del 25 settembre abbiamo assistito non solo a sporadiche sezioni

elettorali sparse qua e là nei vari comuni dell’empolese dove il PD si è visto superare da un

partito di destra ma, al Senato, è l’intera coalizione di centrosinistra che si vede superare,

seppur di poco, dalla coalizione di centrodestra.

Campanelli di allarme che in politica è rischioso sottovalutare.

Non sta certo a noi, che siamo il partito individuato dal segretario nazionale del PD come quello che fa perdere più voti di quelli che potrebbe portare, a ricercare le cause maggiori di questa disaffezione al voto verso una sinistra che governa ininterrottamente da decenni i nostri comuni.

Certo è che paracadutare da Roma, in questo seggio ritenuto tra i più sicuri per il PD, una candidatura di altro partito, seppur alleato, ma che lo stesso segretario nazionale PD afferma che la coalizione con questo partito amico è solo un’alleanza elettorale e non di governo; non aiuta certo ad incoraggiare gli stessi elettori PD.

Noi, con il neonato progetto politico Calenda/Renzi, continueremo a impegnarci per un riformismo democratico tanto auspicato ma mai realizzato, disponibili ad un confronto con chi intende condividere lo stesso obiettivo.

Lucia Ivonne Cassarino e Andrea Pini, coordinatori Italia Viva Empolese Valdelsa

Luca Ferrara, coordinatore Azione Empolese Valdelsa